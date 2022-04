Apareció la madre biológica de Zahara, la hija de Angelina Jolie ¿qué le pidió?

Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaron a Zahara en 2005. Foto: Getty

Angelina Jolie es madre de seis hijos, Shiloh, Vivienne y Knox, que nacieron de su unión con el actor Brad Pitt, y tres adoptados: Maddox, Pax y Zahara. La actriz siempre mencionó que Zahara Marley, a quien en compañía del actor de El club de la pelea, adoptó en 2005 en Etiopía, no tenía madre biológica, pues había muerto de Sida. Ahora se conoció que la mujer, Mentewab Dawit Lebiso, no había fallecido, y que entregó a su hija en adopción ante la realidad de no poder velar por ella. La mujer contó a la agencia Reuters que Zahara, a quien llamó Yemasrech, cuyo significado en ´Buenas noticias´, fue producto de una violación, de la que no habló pues el abuso era mal visto en su tribu. En su desgarrador relato, la nativa de Etiopía mencionó que su familia la repudió cuando se enteró de su estado, y que tuvo que trasladarse a Hossana, lugar donde nació su hija. Su situación económica no era, ni de cerca, la mejor, y su bebita era quien llevaba la peor parte. La mujer, desesperada, buscó de nuevo a su familia, y fue su madre quien le aconsejó que diera a la pequeña en adopción. “Mi bebé estaba al borde la muerte. Quedó desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar. Yo estaba desesperada y decidí alejarme, en vez de ver a mi niña muriendo”, contó al sistema informativo.

Mensaje para Angelina

Mentewab aclara que siempre ha estado muy agradecida con Angelina Jolie por haberle brindado una vida que ella nunca hubiera podido darle, según declaró a la revista Quién, ¨Creo que mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más que una madre para ella que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que yo no la extrañe”. Tal vez por esa razón, la madre biológica hizo un pedido a la protagonista de Tomb Raider. " Me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara…Le pediría a Angelina que me deje hablar con ella…No quiero dinero de Angelina, no tiene que darme dinero, solo quisiera hablar con Zahara”.

Encuentra aquí todas las noticias del espectáculo que son tendencia en el mundo.