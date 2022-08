Sara Uribe han vivido días difíciles por cuenta de la salud de sus seres queridos. La paisa compartió con sus seguidores sus luchas más recientes.

Como ya lo había mencionado hace varios días, su hijo Jacobo, fruto de su relación que acabó hace dos años con el futbolista Fredy Guarín , atravesaba delicados momentos de salud. Sara pasó semanas muy tensas, en las que apenas dormía. Sus esfuerzos y lágrimas fueron recompensados, pues, afortunadamente, la salud del pequeño evolucionó de manera favorable.

Así continúa la batalla de Sara Uribe con la salud de su hijo y su mamá

La empresaria y presentadora le contó a sus seguidores que hace unos días recibió una comunicación muy preocupante. “Me llaman de la clínica donde mi mamá llevaba dos meses y me dicen que debo llevarla a otra clínica porque estaba muy malita, entonces tocó buscar ambulancia y cupo a que la atendieran” dijo la ex Protagonista de Nuestra Tele en sus redes sociales.

Sara le contó a sus seguidores que Betty, como le dice a su mamá, terminaba hoy martes, su tratamiento de desintoxicación, y toda su familia estaba muy feliz por lo sana que se veía. Sin embargo, la situación cambió abruptamente. Desde que recibió la comunicación telefónica mencionada, Sara se puso al frente de la situación, y estuvo desde el primer día cuidando a su mamá en la clínica.

Mientras Sara estaba al cuidado de su mamá, sus tías se encargaron de cuidar a Jacob, aunque Sara, siempre pendiente de su hijo, lo monitoreaba continuamente, gracias a las cámaras de seguridad que tiene instaladas en su casa.

La paisa confesó que durante esos momentos, la angustia la invadía. “Tenía miedo de no volver a ver a mi mamá. Si ustedes supieran mi sacrificio para poderle dar a mi mamá ese tratamiento psiquiátrico, yo solo le pedía a Dios que ese aparato no dejara de sonar y que yo no dejara de soñar”.

Así continuaron los días de Sara Uribe, en compañía de su hermano, cuidando a su mamá y viendo su mejoría. En las últimas imágenes que la modelo compartió con sus seguidores, se veía a su progenitora sentada, hablando y riéndose de los chistes de su hija. “Si nosotros podemos ustedes pueden, no tires la toalla para renunciar, la necesitarás para limpiarte el sudor”, finalizó Sara Uribe.