Así es Kim Kardashian como vecina

Kim Kardashian saltó a la fama cuando comenzó su propio reaility show televisivo llamado Keeping Up with the Kardashians, donde muestra el día a día y la lujosa vida de ella y su familia.

La modelo y empresaria Kim Kardashian cuenta con 226 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, convirtiéndose en una de las celebridades más famosas del mundo. Sin embargo, y gracias al éxito que ha tenido su programa, muchos se preguntan si Kim es tal cual como se muestra en la serie.

En alguna ocasión, Kim Kardashian fue calificada como la peor vecina del mundo, por lo que muchos de los residentes aledaños a su casa han manifestado estar cansados de la modelo, afirmando que es muy ruidosa y escandalosa.

Excéntricas fiestas, música a alto volumen y escándalos producidos por Kim y su familia, fueron los motivos principales para que se ganara el título de la peor vecina. Según los residentes de las casas más cercanas, cuando Kim vivía con Kanye West, se escuchaban gritos y peleas constantes entre la pareja.

Es de resaltar, además, que en el año 2015 Kardashian fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Debido al éxito que ha tenido su reality, la producción del mismo genera malestar entre los vecinos, pues siempre hay un gran equipo de camarógrafos, paparazzis y personas detrás de cámaras que se encargan de su realización.

Al parecer, en la casa de Kim Kardashian casi nunca hay tranquilidad, pero lo que sí es cierto es que por temas de seguridad sus vecinos no se deben preocupar.

Por su parte, el cantante mexicano Pepe Aguilar, aseguró en una entrevista con Yordi Rosado, que es vecino desde hace muchos años de la familia Kardashian-Jenner, pero que, hasta el momento, no ha tenido el primer encuentro personal con Kim.