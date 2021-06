¿Mario Cimarro no estará en la segunda temporada de Pasión de gavilanes?

Desde el momento que se anunció la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, muchos seguidores no ven la hora de que se estrene para conocer a todo el elenco y las sorpresas que traen casi 20 años después.

Aunque por el momento se desconoce quiénes son todos los actores que harán parte de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, algunos de ellos sí han manifestado, por medio de sus redes sociales, la felicidad de volver a sus antiguos personajes. Tal es el caso de las actrices Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey, quienes interpretaron a las tres hermanas Elizondo, y del actor Juan Antonio Baptista, el recordado Óscar Reyes.

La mala noticia, es que, al parecer, Mario Cimarro, quien interpretó al hermano mayor de los Reyes podría no participar de la producción debido al delicado estado de salud de su madre.

El actor afirmó que en este momento atraviesa un duro desafío debido a que su mamá, María Caridad Paz, fue diagnosticada con Alzheimer. Pese a que el actor no ha dejado de cumplir sus compromisos laborales, sus prioridades cambiaron para enfocarse en el cuidado de su mamá y disfrutar más tiempo con ella, pues cada día que pasa recuerda menos.

“En este momento se está despidiendo de nosotros poco a poco, a su manera, a su estilo. Aprendemos a despedirnos con ella cada día, disfrutando de ella lo más que podemos”, aseguró en una entrevista con MC Live, el canal de youtube de la periodista María Celeste. Sin embargo, el actor, que ya había confirmado anteriormente su participación, aún no se ha manifestado al respecto.

Por su parte, el argentino Michel Brown, más conocido como Franco Reyes, afirmó en una entrevista con el portal español Fórmula Tv, que no participará en esta temporada por decisión propia: “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones, aseguró.