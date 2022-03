Así fue la disculpa de Will Smith a Chris Rock tras bofetada en los Premios Óscar

El pasado domingo se llevaron a cabo los Premios Óscar en Los Ángeles, California. La ceremonia se desarrollaba de manera normal, pero un hecho inesperado se convirtió en tendencia. El comediante Chris Rock, encargado de presentar la categoría Mejor Documental, hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Will Smith. Evidentemente ese comentario no fue de ningún agrado para el actor, que se levantó de su silla, se dirigió al escenario y le propinó una bofetada al cómico.

Luego de haberle propinado una bofetada al comediante Chris Rock en los Premios Óscar, Will Smith expresó el sentimiento que lo llevó a reaccionar de esa manera. EFE/ Etienne Laurent Foto: ETIENNE LAURENT

El acto generó todo tipo de reacciones a nivel mundial. Algunos defendieron la reacción de Will Smith por defender a su esposa, mientras que otros lo criticaron, afirmando que la violencia de ninguna manera debería ser permitida. Por el hecho sucedido en la gala, el actor de En busca de la felicidad utilizó sus redes sociales para ofrecer públicamente sus disculpas.

“La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, dijo el actor.

Enseguida, se refirió al comediante Chris Rock y aprovechó para enviarle un mensaje. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

No obstante, la Academia de Hollywood condenó la bofetada de Will Smith a Chris Rock, asegurando, a través de un comunicado, que abrirá una “revisión formal” sobre el proceder del actor. “La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche”, ha dicho a través de un comunicado publicado en Los Angeles Times. “Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.