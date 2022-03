Will Smith ya lo había hecho. Así fue el día que abofeteó a periodista en Moscú

El incidente del bofetón de Will Smith a Chris Rock hizo recordar que no es la primera vez que el actor de Hombres de negro reacciona airadamente. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Foto: ETIENNE LAURENT

El pasado domingo los asistentes a los Premios Óscar quedaron en shock al ver a Will Smith darle una cachetada a su colega Chris Rock, después de que este hiciera un comentario contra su esposa Jada Pinkett. También quedaron impresionados los millones de televidentes alrededor del mundo que no entendían bien lo ocurrido. Hasta se llegó a pensar que era parte del guion. El asunto se ha vuelto viral y 48 horas después se sigue hablando del momento. La Academia anunció que reprueba por completo cualquier acto de violencia, mientras que Will Smith pidió excusas públicas casi 24 horas después de lo acontecido. Se disculpó con la Academia, los televidentes y por supuesto, con Chris.

No obstante, el asunto no termina allí. Los cibernautas han recordado que no es la primera vez que Will Smith abofetea a alguien. Hace exactamente diez años protagonizó un momento similar en Rusia, pero por circunstancias bien distintas.

Así fue la cachetada de Will Smith a periodista

El actor de El método Williams se encontraba en 2012 en plena promoción de la película Men in Black III, Hombres de negro en español. Caminaba por la alfombra roja de la premier de la cinta en Moscú, cuando fue abordado por el reportero Vitalii Sediuk, periodista del canal ucraniano 1+1, que lo abrazó. Pero luego de intercambiar un par de palabras el comunicador quiso darle un beso en la mejilla, como algunos dicen, es costumbre en tierras rusas. Pero Smith no estaba de humor, al parecer, para muestras de cariño tan significativas, el detalle más bien provocó su ira: “¡Vamos, hombre! ¿Cuál es tu maldito problema?”, fueron las palabras del actor hollywoodense.

Después Smith le dio un fuerte empujón y enseguida le lanzó una bofetada con su mano izquierda que impactó ligeramente en el rostro del reportero. “Este imbécil tiene suerte de que no le haya dado un puñetazo”, dijo Smith. “¡Oh!, creo que dije eso frente a la cámara. Está bien”, dijo luego entre risas ante la mirada sorprendida del grupo de reporteros que cubrían la gala de estreno.

Will cayó en la cuenta de que su reacción pudo haber sido demasiado brusca así que hizo comentarios entre risas para aligerar el momento. “Lo siento. Me besó en la boca”, para luego caminar más rápido y salir de allí pronto.