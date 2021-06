Así lleva la ´tusa´ Álex Rodríguez por Jennifer López y Ben Affleck

Álex Rodríguez todavía tenía esperanzas de tener una nueva oportunidad con Jennifer López. Un amor de cuatro años, con compromiso y convivencia no se podía acabar así como así. Pero el exjugador de los Yankees vio como sus planes se iban al piso cuando aparecieron las primeras fotos de su ex en compañía de Ben Affleck, quien había sido su pareja 17 años atrás.

Aunque Rodríguez no se ha referido al asunto, según una fuente citada por E! News, estaba entre devastado y sorprendido con las nuevas de la cantante. ¨Ha intentado ponerse en contacto con ella para verse y ha sido muy seca con él¨. Se rumoró que ya estaba intentando reemplazarla con una misteriosa rubia, con la que fue captado en una cena. Álex escribió en ese momento en sus redes sociales: ¨Estoy a punto de empezar un nuevo capítulo en mi vida. Cualquier cosa que no me sirva se está borrando de mi vida¨. Este mensaje, que podría dar pistas sobre sus nuevos intereses románticos, resultó ser algo así como una indirecta, pues la mujer en cuestión solo era una colaboradora suya.

Se dijo también que había estado en la búsqueda de un acercamiento con Madison Lecroy, la mujer que habría sido la tercera persona en su relación con JLo, y presuntamente, la culpable de su ruptura. Se mencionó que, durante un viaje de la maquilladora a Carolina del Sur, Álex habría intentado contactarla, pero que ella no habría ignorado por completo, El presunto ´nuevo romance´ del deportista quedó descartado, pues Ron Berkowitz, el representante de Rodríguez, declaró a E! News: ¨Álex está ocupado concentrándose en sus negocios y su familia¨. Lecroy, que dijo que tiene novio, le dijo a Page Six, ¨le deseo lo mejor y estoy feliz de dejar esto en mi pasado¨.

Amigo de la ´ex´

Se dice también que quien fuera el prometido de una de las mujeres más deseadas del mundo, está pasando sus días de ´tusa´ más cerca de Cynthia Scurtis, de quien se divorció en 2008. Ahora, después de la ruptura con López, se ha sabido que las dos mujeres no se llevaban muy bien. ¨Ahora que Jlo ha salido de la ´película´ está pasando más tiempo con las niñas y Álex, juntos¨, le contó una fuente muy confiable a US Weekly. Dicen que la relación con la madre de sus niñas, Ella y Natasha, ha mejorado mucho desde que la nueva novia de Ben Affleck ya no está, y que Álex pasa mucho tiempo con Cynthia y su esposo Angel, que invita a su ex a cenas y eventos, y que esta situación hace felices a sus hijas. Álex Rodríguez parece que ha vivido la ´tusa´ junto a ellas, dedicado también a nuevos proyectos. Olvidar a Jlo no es tan fácil para él, pues se supo que alquiló una casa de 200 mil dólares mensuales para pasar el verano. Lo curioso es que la vivienda está muy cerca a la casa de la Diva del Bronx, quien, aunque está en Malibú, tendrá que regresar a su hogar.