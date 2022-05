Así se defiende Greeicy Rendón de quienes la critican por el trato a su hijo Kai

Este fin de semana, la cantante Greeicy Rendón fue blanco de críticas, luego de aparecer en las historias de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 30 millones de seguidores, junto con su hijo Kai sobre su pecho.

“Aquí aprendiendo a malcriar bebés”, dijo la artista. Enseguida, dirigiéndose al niño le dice: “Siempre quieres estar alzado, ¿no? ¿Y mi tiempo qué, mi vida qué?”. Inmediatamente, los internautas comenzaron a decir que Greeicy le hablaba de manera “agresiva” a su hijo y que era poco cariñosa con él.

Horas después, la pareja de Mike Bahía publicó un nuevo video defendiéndose de las críticas, y explicando por qué le habla de esa manera a su bebé, quien nació el 21 de abril.

De acuerdo con lo que dijo la intérprete de Los consejos, las personas no entienden su humor, afirmando que ella es una “mamá brusquita”. “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no amo a mi bebé, yo amo a mi bebé, sino que él sabe que yo, diga ‘yo tengo una mamá brusquita’, ¿cierto hijo?”, le dice tiernamente.

Luego, mientras le daba besos, continuó diciendo: “las bobadas que la mamá le dice y que la gente dice que no se quieren cuando no saben que nos amamos, ¿o no?, defienda a su mamá”.

Aunque Greeicy trató de defenderse, los internautas continuaron dejando fuertes críticas a la artista en el video que fue replicado por varias cuentas de Instagram que siguen la vida de los famosos. “Ella tiene depresión posparto”, “tan ordinaria con ese bebe si no estaban preparadas para qué tienen hijos”, “así también le hablará a los perros”, “entonces para que parió, para tratar al hijo así.. una quejadera”, son algunos de los mensajes de los internautas.

No obstante, todos los comentarios no fueron malos, hubo otros seguidores de la artista que la defendieron. “Cuantas no suben a las redes diciendo que los aman y siendo las mas amorosas y los maltratan”, “ella está siendo real, la maternidad es difícil y aunque AMAMOS nuestros hijos quisieras respirar sola y olvidarnos de todo por unas horas”, “la maternidad es abrumadora, todas las madres lo sabemos”.