Así se preparó Jaime Camil para personificar a Vicente Fernández

“Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera, en mi opinión, Chente es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo”, escribió en sus redes sociales Jaime Camil, expresando así su inmenso orgullo de personificar al Charro de Huentitán. El actor, quien antes de comenzar la filmación de El Rey, había terminado de grabar una serie en Canadá, expresó en el escrito, la gran emoción que siente al interpretar al ídolo mexicano. Jaime Federico Said Camil de Saldanha da Gama, que es amigo de la familia Fernández, especialmente de los hijos de don Vicente, Vicente jr, Gerardo y Alejandro, preparó juiciosamente su papel, revisó testimonios, vio entrevistas, visualizó conciertos y recopiló miles de anécdotas relacionadas con la vida y obra del intérprete de Mujeres divinas, para lograr una interpretación perfecta. “Ir conociendo su vida, sus inicios, retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él”.

En las botas del charro

Se dice que el actor mexicano, que tiene fama de perfeccionista y obsesivo a la hora de preparar sus personajes, tiene gratamente impresionados a sus compañeros de set de El Rey, pues el primero en llegar a la locación, es impecable con su parlamento, y tiene una memoria prodigiosa. Quienes lo han visto en acción durante los días de filmación, también están impactados porque tiene no sólo la apariencia del ídolo mexicano, sino que habla, camina y se ríe como él.

En la serie, de 36 capítulos, que tendrá locaciones en México y Estados Unidos, los actores Fabricio Serna, Sebastián García y Sebastián Duarte, interpretarán al cantautor en las diferentes etapas de su vida.