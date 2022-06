Belinda se borró las iniciales de Nodal: ya están a mano

Belinda decidió ´estrenar´tatuaje. El corazón con bordes rojos y con la iniciales de Nodal en el centro ahora es un corazón completamente negro. Foto: Instagram

Belinda y Christian Nodal vivieron no de los romances más comentados del mundo de la farándula. Los cantantes fueron noticia desde que comenzaron los rumores de su idilio y aún más, cuando confirmaron que eran pareja. El 25 de mayo del 2021, en el restaurante Salvaje de Barcelona, Nodal le entregó a Belinda un anillo de compromiso de 3 millones de dólares, le pidió que fuera su esposa y ella aceptó. Se habló de una boda secreta, el artista contó que quería casarse con la cantante por lo menos dos veces, y hasta se dijo que se encontraban esperando su primer hijo.

Desde el principio, la polémica rondó este amor, y muchas veces se especuló acerca del fin del romance, sobre todo, porque se decía que Belinda era controladora, que Nodal tenía arranques de celos y que Cristy, la mamá del artista, no gustaba mucho de su nuera.

En febrero de este año, el cantante de Dime cómo quieres sorprendió a todo el mundo con la noticia de su rompimiento del compromiso. Aunque se habló de dinero e infidelidad, los motivos reales de la ruptura no se conocen, porque sus protagonistas han preferido no referirse al tema, aunque tomaron medidas para asegurar que lo suyo ya no tenía vuelta atrás.

El corazón de Belinda se transformó

Belinda tenía un tatuado un corazón delineado en rojo en la parte interna de su tobillo. Se lo había hecho años atrás, y reservaba el interior del mismo para poner las iniciales del amor de su vida. Esa revelación se la hizo al periodista Gustavo Adolfo Infante en 2017, por eso no sorprendió a nadie que recién comenzaba su romance con Christian Nodal, compañero suyo en La Voz México, decidiera tatuarse las iniciales ´CN´ en el lugar reservado para ese gran amor. ´Beli´ también retocó el borde del corazón, acentuando el color rojo, símbolo de pasión. Después de la ruptura, Christian transformó, uno a uno, los tatuajes que tenía en su cuerpo como homenaje a su prometida. Ahora ella mostró que también esos símbolos eran algo del pasado y ahora luce el mismo corazón, que había reservado para su príncipe azul, pero lo rellenó y bordeó de color negro.

¿Cuántos tatuajes se hizo Belinda para Nodal?

La cantante se hizo varios recuerdos en la piel durante su romance con el intérprete de De los besos que te dí. Un arco y un número 4 fueron los más publicitados, pues hacían juego con Nodal, quien además tenía la palabras ´Beli´ y ´Utopía´, como el álbum de su entonces novia, y los ojos de la cantante, que exhibía en su pecho.

Nodal ya se habría tatuado para Cazzu

Desde que se comenzó a rumorar que Christian Nodal estaba iniciando una relación con su colega Cazzu, los internautas comenzaron a buscar pistas que confirmaran su romance. Ahora, el cantante luce en su cara la palabra ´Amor´y una telaraña. Se dice que el segundo es una clara alusión a la rapera argentina, que tiene tatuadas dos arañas, una en el hombro y otra en la espalda.

