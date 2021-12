La pareja saliendo del concierto Global Citizen en Nueva York

El pasado Halloween Jennifer López y Ben Affleck acompañaban a algunos de sus hijos a caminar por el exclusivo barrio de Los Ángeles, donde los hijos de él viven, cuando la exesposa del actor, Jennifer Garner se unió y caminó con ellos por un rato. Según testigos que los observaron la situación, que puede ser embarazoso para otras parejas, resultó agradable para todos y la caminata solo duró algunos minutos.

Ahora que se aproximan las vacaciones de fin de año y las festividades, una fuente cercana a la pareja ha dicho a medios estadounidenses que estarían juntos para la fecha con los hijos de ambos y como saben que Jennifer Garner, la madre de Violet, Seraphine y Samuel, querrá disfrutar de los tres que tuvo cuando estuvo casada con Ben, ella también será invitada a la celebración.

Al parecer, Garner atendería la invitación, pues con el tiempo se ha convertido en la mejor amiga de su ex y no tiene inconveniente en que socialicen, además, ella ha reanudado su relación romántica con el empresario de comidas rápidas John C. Miller, CEO de Cali Group.

“La Navidad tiene que ver con los niños. A pesar de ser totalmente opuestos, Jennifer Garner y Jennifer Lopez se han unido para los niños”, reveló una fuente, que Ok Magazine mencionó.

“Puede sonar extraño pasar las vacaciones con la nueva novia de tu exmarido, pero a Jennifer no le importa lo que piensen los demás”, puntualizó el entrevistado enfatizando en que el bienestar de los hijos es prioridad para la nueva pareja y por supuesto, para Garner.

Por otro lado, E! News publicó que una vez pasen las festividades la pareja se mudará junta. “Están locamente enamorados. Pasar tiempo en diferentes ciudades durante la semana ha hecho que se extrañen como locos y se enamoren aún más”, publicó señalando declaraciones de una fuente allegada a los artistas.