Ben Affleck reveló la verdad de su charla con Jennifer López en los Grammy

El pasado 5 de febrero se celebró una gala más de los Premios Grammy 2023, Bad Bunny y Beyoncé fueron unos de los artistas más comentados de la noche por hacer historia en la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Entre muchas otras escenas, hubo una que, sin planearlo, captó las cámaras de la ceremonia y se viralizó rápidamente.

Te puede interesar: Fotos: Bad Bunny y su impresionante cambio físico

Jennifer López y su esposo Ben Affleck se llevaron toda la atención cuando, sentados en una mesa del evento, protagonizaron uno de los momentos más llamativos de toda la noche. Según lo capturado, la pareja de esposos habría vivido una supuesta discusión. Sin conocer los motivos reales, varios espectadores aseguraron que ‘La Diva del Bronx’ ‘regañó' al actor, quien no ocultó su cara de aburrimiento durante los shows.

Jennifer López y Ben Affleck fueron protagonistas de los Grammy, pero no por la música. Foto: Getty

Ben Affleck habla de su momento con Jennifer López en los Grammy

Días después, el diario Daily Mail aseguró las palabras que habrían cruzado los dos famosos durante el momento viral. JLo le dijo: “para. tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado”. Aparentemente, Ben le habría contestado: “podría”. Luego de su cruce de palabras, la cantante y el actor se dan cuenta de la cámara frente a ellos y actúan como si nada hubiera pasado, JLo miró para otro lado y su esposo se acomodó el traje.

Vea también: Sale a la luz la versión de por qué Madonna nunca hubiera besado a Jennifer López

Ahora, más de un mes después, el actor de 50 años rompió el silencio y aclaró lo que realmente ocurrió con su esposa durante la famosa celebración. Cuando Ben vio que el presentador de los premios, Trevor Noah, se acercó a su mesa, decidió darle el protagonismo a su esposa. “Nos estaban enfocando, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: ‘Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella me respondió: ‘Más te vale no irte. Eso es cosa de marido y mujer’. Y yo estoy como ‘Está bien, ¿de quién es este evento?’ Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa. Me lo pasé bien en los Grammy. Mi mujer iba a ir y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Puede que sea divertido”, confesó al The Hollywood Reporter.