Sale a la luz la versión de por qué Madonna nunca hubiera besado a Jennifer López

Hace unos días Jennifer López confirmó el rumor que existe desde hace veinte años y que la relaciona con el icónico beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Music Awards del 2023. En una entrevista para promocionar su más reciente película, la ‘Diva del Bronx’ reveló que efectivamente era ella, y no Aguilera, quien originalmente se iba a besar con la ‘Reina del pop’ en aquella presentación.

“Es así. Ese beso debería haber sido para mí. En ese momento estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de la casa con nosotras dos estaban pautados, pero simplemente no pude dejar el set en esos días. Entonces no pudimos hacerlo... Luego consiguieron que Christina Aguilera sí lo hiciera. Soy una gran admiradora de Madonna. Siempre lo he sido”, dijo en una entrevista para E News.

¿Qué pasó entre Madonna y Jennifer López?

Aunque las otras estrellas implicadas en la historia no se han pronunciado después de las declaraciones de la esposa de Ben Affleck, un usuario de Twitter dejó ‘mal parada’ a la diva con una supuesta historia que desmentiría su versión de lo ocurrido. @juanlsanguino publicó un fragmento del libro de memorias del actor Rupert Everett titulado Red Carpets and Other Banana Skins, quien habla sobre un disgusto que tuvo Madonna hacia López en una fiesta de 1999.

Todo habría sucedido hace 24 años en una celebración organizada por la diseñadora Donatella Versace. “Poco antes de la medianoche, Jennifer López irrumpió en el patio del brazo de Benny Medina, su nuevo mánager. Donatella se levantó y se acercó a saludarla mientras Gwyneth y Madonna soltaban dos bufidos de burla y salían ruidosamente de la habitación. Un millar de pares de ojos giraron entre los dos grupos de divas, una caravana se abrió camino con gran pompa hacia el jardín y las luces de la discoteca, la otra se movió lentamente hacia la mesa a través de un mar de rostros de adoración vueltos hacia arriba. Cuando el último miembro del equipo M se fue, Donatella llegó con el equipo J, solo para encontrarnos a Jamie y a mí solos en la enorme mesa. ‘¿Dónde está todo el mundo?’, preguntó Donatella, sorprendida. ‘No lo sabemos’, respondimos Jamie y yo”, dice el apartado del libro escrito por Everett, quien más adelante cuenta la posible razón por la que intérprete de Like a virgin no podría ver a Jennifer López.

“Jennifer había dado una entrevista bastante sorprendente unas semanas antes, una de las mejores, de hecho, en la que habló absolutamente de todo, diciendo, entre otras cosas, que Madonna no podía cantar y que Gwyneth no podía actuar. Esto rompió una ley no escrita de Hollywood. Piénsalo, pero nunca lo digas. Jennifer todavía estaba aprendiendo”, revela el libro sobre las declaraciones que López dio a la revista Movieline en 1998, donde la estrella también habría hablado en contra de Winona Ryder y Gwyneth Paltrow.