Ben Affleck y Jennifer López, sigue ardiendo el romance

Jennifer López y Ben Affleck al parecer no permitirán que los paparazzis arruinen su romance como ocurrió en el pasado. Ya no temen exhibirse públicamente.

Después de las imágenes en Miami donde Ben Affleck y Jennifer López prácticamente confirmaron que la nueva oportunidad que se están dando en el amor no es pasajera, y QUE algunas fuentes cercanas a ellos aseguren que están pensando en un futuro juntos, la pareja se dejó ver en el restaurante Pendry West Hollywood, de los Ángeles, cenando con algunos amigos en común, incluido el mánager de la artista, Benny Medina.

Durante la cena, Ben se mostró cariñoso y ella correspondió a sus besos y abrazos. Si alguien tenía dudas de que el romance va en serio y es oficial, han quedado disipadas.

Pero no solo es evidente el nuevo chance de la pareja, conocida como Bennifer, también lo es la determinación que tiene en esta oportunidad de no permitir que el asedio de los paparazzi y la prensa en general la intimide y termine arruinando la relación, como en alguna ocasión, por separado, ambos dijeron que ocurrió hace 17 años, cuando rompieron su compromiso.

TIEMPO PARA LOS HIJOS

Días antes de la reveladora cena, cada uno fue captado junto a sus hijos. Ben recogió a Samuel, de 9 años, en su clase de natación, mientras Jennifer dejó ver en imágenes la complicidad que existe entre ella y su hija Emme. Según declaraciones que recoge Page Six sobre lo que ocurre, la pareja es consciente de que, en medio del noviazgo, sus hijos deben sentirse cómodos, así que han decidido disfrutar de su amor, pero también tener espacios juntos a sus retoños. Ben tiene tres, producto de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, mientras que López tiene mellizos, que nacieron cuando estaba casada con Marc Anthony.

ADIÓS AL PASADO

Hasta hace unas semanas Jennifer era la prometida del expelotero Alex Rodríguez. Días después de comunicar oficialmente la ruptura circularon fotos donde se evidenciaba que su exnovio Ben Affleck, la visitó en su casa en Los Ángeles. El 2 de mayo, después de aparecer en el concierto Vax Live, en California, volaron a una escapada romántica al Yellowstones Club en Montana, donde además el actor tiene una mansión. Unas imágenes de Affleck conduciendo su auto, y ella como copiloto, confirmaron que el romance estaba de regreso.

Hace dos fines de semana la pareja paseó su amor por Florida. Los paparazzi pudieron ubicarlos en la misma mansión. Affleck fue fotografiado mientras fumaba en el balcón, y luego J Lo fue captada mientras cerraba las cortinas del lugar, para no ser descubierta. La cantante, que en una de sus historias de Instagram escribió: “Estoy a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Todo lo que ya no funciona, lo dejo atrás en mi vida. Vienen nuevas energías. Se me abren otras puertas, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Soy paciente y sé que lo que nuevo está por llegar”, se veía radiante. Las palabras han sido interpretadas como su decisión de dejar atrás todo lo relacionado con su amor con el expelotero de los Yankees, y darse esa nueva oportunidad. Ben y Jennifer también fueron vistos yendo a un gimnasio de Miami. Y para añadir más elementos románticos, él ha decidido volver a usar un reloj que la cantante le regaló cuando estuvieron comprometidos.