Brad Pitt producirá película sobre Harvey Weinstein y sus abusos sexuales

El caso de Harvey Weinstein y los abusos sexuales que cometió cuando era uno de los productores estrella en Hollywood será llevado a la pantalla grande por el actor Brad Pitt, quien fungirá como productor de la historia, que tendrá el respaldo de la casa Universal Pictures.

La cinta que se basará en el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, escrito por Jodi Kantor y Megan Twohey, ambas reporteras de The New York Times, y como el texto no solo abordará lo ocurrido con el famoso productor de cine de Hollywood que en realidad era un depredador sexual, sino también se refiere a quienes de alguna manera lo encubrieron con su silencio. “Habla de editores de periódicos sensacionalistas y reporteros de entretenimiento que lo mantuvieron alborotado con impunidad años después de que su comportamiento había desaparecido, convertido en un secreto a voces”, publicó The New York Times sobre el libro.

La película, que se titulará She Said, iniciará su producción en las próximas semanas y contará con guion de la ganadora del Óscar, Rebecca Lenkiewicz, y la dirección de Maria Schrader.

Sobre el elenco, trascendió que las actrices Carey Mulligan y Zoe Kazan están en negociaciones para interpretar a las reporteras, quienes trabajaron en retratar la red que dotó de impunidad los abusos de Weinstein. El famosos productor ahora cumple una condena de 23 años en prisión y que pronto será trasladado a California, donde también enfrenta cargos similares.

Pitt, quien en el pasado confrontó a Wenstein tendría especial interés en abordar esta historia, ya que su exprometida, la actriz inglesa Gwyneth Paltrow, fue una de las mujeres que acusó a Weinstein de acoso. La misma actriz indicó en una entrevista con The Howard Stern Show que Wenstein se le insinuó en un hotel cuando ella tenía 22 años y estaba opcionada para trabajar en dos películas de él. Ella le contó a Brad, su entonces novio, quien lo confrontó para asegurarse que no volviera a ocurrir.

“Brad fue como el equivalente a tirarlo contra la pared enérgicamente. Fue fantástico porque lo que hizo fue aprovechar su fama y poder para protegerme en un momento en el que yo no tenía ninguna de las dos cosas. Él es el mejor”, dijo la actriz británica.

Lo que por ahora se desconoce es si Brad Pitt tendría un papel en la historia o si solo va a desarrollar trabajo de productor.

También puede interesarte: ¿Angelina Jolie, ex de Brad Pitt, volvió con su primer esposo?