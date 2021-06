¿Angelina Jolie, ex de Brad Pitt, volvió con su primer esposo?

La estrella de Hollywood, fue vista sin sus hijos, ni guardaespaldas. Angelina Jolie entró en solitario al apartamento de su exmarido Jonny Lee Miller, con quien estuvo casada de 1996 a 1999.

La actriz viajó a la Gran Manzana en compañía de sus seis hijos para celebrar su cumpleaños número 46 y, por tanto, no podía desaprovechar la oportunidad para pasar por Brooklyn y visitar a su exesposo. Se dice, que luego de estar varias horas en casa de su expareja, Angelina salió para reunirse nuevamente con sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos.

En las fotos se observa a la actriz llegando con una elegante gabardina, un pantalón blanco y una botella de vino en sus manos. Aunque ninguno ha confirmado esta versión, sí han demostrado que tienen una excelente relación. Incluso, en alguna ocasión, Angelina confesó que haberse separado del actor fue “probablemente la cosa más tonta que ha hecho en su vida”.

Hackers (1/4) Dade Beats Kate's Score (1995) Angelina Jolie HD

Jonathan Lee Miller es conocido por sus papeles como Sick Boy en Trainspotting o Sherlock Holmes en Elementary. Conoció a Angelina en el rodaje de Hackers en 1995, película que protagonizaron. Sus personajes tenían una cercanía romántica que pasó de la pantalla a la vida real. Después de eso, se enamoraron y luego se casaron. Sin embargo, debido a sus ocupadas agendas en Hollywood su relación empezó a decaer, hasta que en 1999 solicitaron el divorcio.

Al parecer, está de moda que las celebridades de Hollywood se den segundas oportunidades con sus antiguos amores, como Jennifer López y Ben Afleck, quienes ya confirmaron su idilio de amor a través de un romántico beso en el restaurante Nobu Malibu, en Los Ángeles.

Recordemos que Angelina Jolie aún se encuentra en medio de una batalla judicial con su exesposo Brad Pitt, luego de que un juez les concediera la custodia compartida de sus seis hijos. Sin embargo, la actriz apeló para evitar que el actor de Once Upon a Time in Hollywood conviva con ellos.

