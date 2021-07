Britney Spears sigue dando la pelea

¨Quiero presentar cargos contra mi padre¨, dijo. Admitió que estaba asustada, y fueron varios los momentos en que derramó lágrimas.

¨Su objetivo era hacerme sentir loca y no lo estoy¨, dijo Britney, quien afirmó que debía trabajar 70 horas a la semana. ¨Estoy aquí para deshacerme de mi papá y acusarlo de abuso de tutela¨.

En esta audiencia, Britney Spears, lloró, hizo duras acusaciones contra Jamie, su padre y tutor desde 2008, y logró que el juez le permitiera escoger a su abogado, pues desde el inicio del proceso, le habían asignado uno, Samuel D. Ingham.

En su audiencia del mes pasado, la cantante de 39 años, madre de dos niños, le dijo a la jueza de La Corte Superior del Condado de Los Ángeles, que la obligaban a actuar, a tomar medicamentos y anticonceptivos, que la tutela era abusiva y le pidió poder escoger a su abogado. Ingham renunció, pues La intérprete de I Didi it Again no estuvo de acuerdo con la manera en que presentó su caso ante los tribunales.

Se siente en buenas manos

En esta vista, no sólo aceptaron la renuncia del letrado, sino que a la rubia le permitieron escoger. Eligió a Matthew Rosengart, quien fue Fiscal General. El experto en leyes, muy famoso por sus procesos, habló en esta ocasión en nombre de su apoderada, y no sólo alabó la forma en que ella habló en el tribunal, llena de coraje, sino que se refirió al padre de Britney. Dijo que debía renunciar voluntariamente. ¨Mi empresa y yo analizaremos de arriba abajo lo que sucedió durante la última década¨, prometió el letrado. Vivian Lee Thoreen, abogada de Jamie, dijo que el hombre no renunciaría. ¨El sr Spears ama a su hija y la extraña mucho¨, dijo uno de los abogados a CNN

Al salir de la audiencia, la mundialmente famosa Princesita del pop tenía, por primera vez en muchos años, motivos para celebrar, y lo hizo agradeciendo a quienes se han unido a su deseo de libertad. ¨Gracias a mis fans que me apoyan…¡no tienen idea de lo que significa para mí ser apoyada por fans tan increíbles!!!! ¡¡¡¡Dios los bendiga a todos!!!¨.