Bruce Willis: ¿Su afasia es por accidente durante rodaje de ‘Lágrimas del Sol’?

Bruce Willis siempre fue noticia por su trabajo actoral y por los detalles de su vida privada, pero en marzo de este año llenó de tristeza a sus millones de fanáticos con un impactante anuncio relacionado con su salud. El actor, famoso en el mundo entero por su interpretación del detective John Maclane en la saga de Duro de matar, se retiraba del cine. La causa la anunció su familia en un comunicado. “Nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le han diagnosticado afasia, que está afectando a sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”. El artista, cobijado por su exesposa, la actriz Demi Moore, con quien tiene una inmejorable relación, sus hijas Rumer, Tallulah y Scout, así como su esposa Emma Heming y sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn, inició una nueva etapa en su vida, alejado de los reflectores y los sets de grabación.

Te puede interesar: Bruce Willis se deteriora rápidamente por enfermedad. Familia ora por milagro

El actor de 'Duro de matar' ha estado cobijado por su familia: su ex Demi Moore, su actual esposa Emma Heming y sus 5 hijas. Foto: Instagram

Bruce Willis: la teoría del accidente

Ahora, se rumora con insistencia que, al parecer, según la versión de alguien de su entorno le entregó a The Sun, las manifestaciones de la enfermedad comenzaron, aproximadamente, hace 5 años. “Al principio no era nada grande, solo pequeñas cosas como que necesitaba ayuda para hablar usando tapones para los oídos…Sabíamos que había algo cognitivamente mal, no era un secreto, pero ese diagnóstico específico y el hecho de que ya no estaría actuando fue sorprendente”. Estas declaraciones se suman a la teoría, del mismo medio, que habla del accidente que Willis sufrió en 2003, en pleno rodaje de Lágrimas del sol, película dirigida por Antoine Fuqua, como posible desencadenante de su enfermedad.

En el set, el actor fue impactado, en la cabeza, con un proyectil de utilería, y un año después, demandó a la productora del filme, Revolution Studios, y Joe Pancake, responsable de efectos especiales por “lesiones mentales y físicas”.

¿Qué es la afasia, la enfermedad que padece Bruce Willis?

La afasia es un trastorno cognitivo que afecta el lenguaje y la capacidad de comunicarse escrita y verbalmente, y puede producirse por una lesión en la cabeza o por accidente cerebrovascular. Quien la sufre puede decir oraciones cortas o frases incoherentes, además pueden no entender las palabras que escriben. No tiene cura, pero puede ser tratada con terapia de lenguaje.

Te puede interesar: Jennifer López y otros famosos que tienen una amistad incondicional con sus ex