Camilo disfruta de sus últimos días de descanso antes de iniciar su gira De adentro pa afuera en Estados Unidos y Puerto Rico. Mientras dedica todas sus energías a su esposa Evaluna Montaner y a su hija Índigo, quien nació hace cuatro meses, el cantante de 28 años sigue compartiendo con sus seguidores el éxito de Alaska, su canción más reciente.

Te puede interesar: Cuatros niños de ‘La Voz Kids’ cambiaron las reglas del concurso

El cantante fue tendencia hace poco por cuenta del incómodo momento que vivió con una persona desconocida mientras hacía una broma a sus amigos. Lo que empezó como un juego, le salió caro al paisa. El cantante le narró el hecho a sus millones de seguidores.

Camilo pasó pena con desconocida y ahora la busca para pedirle perdón

El papá de Índigo inició su relato mientras iba en su automóvil. “Tengo que contarles algo que me pasó y que lo tengo todavía en la cabeza, fue muy chistoso, pero muy horrible”, dijo para luego explicar que a su vehículo le está fallando el sistema de subir y bajar las ventanas, y por eso debe abrir las puertas si quiere saludar a alguien.

Vea también: Nuevo amor de Sebastián Caicedo ¿confirmó su romance?

“Yo estaba saliendo de la casa de unos amigos y afuera estaban ellos, entonces yo salí, y en modo de broma, como si estuviera bravo, les dije ‘¿qué mira?’, cerré duro y aceleré” lo que no vio el colombiano, es que frente a sus amigos se encontraba una señora paseando un perro y fue testigo de su comportamiento, sin saber que la actitud del cantante era un chiste, de los que le hace a personas de su confianza.

“A mí me tortura pensar que esa señora llegó a su casa y les dijo a sus hijos: ‘no saben lo que me pasó, Camilo abrió la puerta de su carro y me gritó’. Señora, si usted está viendo esta historia, por favor escríbame un mensaje o alguna cosa y déjeme explicar lo que pasó”, pidió con mucha ternura el artista, que sigue en búsqueda de la señora para manifestarle que ese comportamiento no lo representa.