Carmen Villalobos confirmó el 18 de julio de este año, su ruptura con Sebastián Caicedo . Los actores llevaban 13 años juntos y se habían casado en el 2019. En su momento, el actor negó que su ruptura se hubiera dado por causa de una tercera persona. Ahora que llevan su vida como solteros, a Carmen no se le ha visto con ningún galán, mientras que al actor lo han vinculado con otras mujeres.

Primero fue con la influencer Sara Montoya, aunque luego se supo que era una amiga cercana de ambas celebridades. Ahora, unas fotos muestran al actor muy cercano con la modelo y empresaria Julieta Román, con quien el caleño de 40 años festejó en la feria de las flores, en Medellín.

Nuevo amor de Sebastián Caicedo ¿confirmó su romance?

Los rumores se iniciaron con unas fotos en las que Sebastián y Julieth se ven muy románticos. Desde ese momento, sus seguidores no los pierden de vista y están al tanto de sus publicaciones en redes sociales.

Según los internautas, varias pistas indicarían que el actor y la generadora de contenido estarían disfrutando de unos días de vacaciones en Miami, suposición que estaría estaría reforzada por una imagen que publicó la también empresaria, y que incluía un mensaje romántico, “Dos almas jamás se encuentran por accidente”. los internautas no dudaron en interpretarlo como una indirecta para el actor.

Nuevo amor de Sebastián Caicedo respondió a críticas que recibe

Julieth Román, que se volvió blanco de críticas desde que la relacionaron sentimentalmente con el actor, utilizó sus redes sociales para romper el silencio y exigir respeto a los internautas que la juzgan. “¿Vienes tu a darme valor? Se nota que no tienes idea de quien soy y lo que he vivido, siempre me veo con el valor que me dio mi Padre y es un valor incalculable así que no pierdas tu tiempo al tratar de dar juicios de personas insatisfechas y vacías. Recuerda, mi nombre es eterno y tus juicios hacia mí son el espejo de lo que ves en ti”, escribió la modelo en una de sus publicaciones, para dejar clara su postura ante los comentarios.