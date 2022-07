Carlos Báez reveló por qué sale maquillado en ‘MasterChef Celebrity’

Carlos Báez hace parte del grupo de los cinco semifinalistas de esta temporada de MasterChef Celebrity junto a Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Arias y Cristina Campuzano. El actor también conforma el grupo de lo ‘Analfabetas del sabor’, bautizado así por ellos mismos dentro de la competencia.

A lo largo de esta edición, Carlos Báez ha trabajado muy duro por convertirse en el mejor chef. Los platos de dulce son una de sus mayores fortalezas. Sus postres han sido elogiados por los jurados Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch.

A través de sus redes sociales, Báez le envió un mensaje a todos sus fanáticos, que lo han apoyado desde el principio en su paso por la cocina de MasterChef Celebrity. “Ya estamos en la recta final de MasterChef, enserio que no me canso de decirles que gracias por el apoyo y todos esos mensajes lindos que me envían, o cuando salgo a la calle y recibo el cariño de la gente, a veces uno no alcanza a dimensionar cuánta gente lo ve, espero se hayan divertido como yo”, dijo bastante emocionado.

Esta es la razón por la que Carlos Báez sale maquillado en ‘MasterChef Celebrity’

También, el actor, que encarnó a Andrés Garnica en Enfermeras, aprovechó para aclarar algunas de las preguntas que sus seguidores suelen realizarle constantemente, y en este caso tienen que ver con el maquillaje en sus ojos. “He recibido también otros mensajes, de gente preocupada y conflictuada porque he salido maquillado en algunos capítulos de MasterChef, que por qué me maquillo, que si me pasa algo, que eso no lo hacen los hombres”.

Enseguida, aclaró que comenzó a hacerlo porque vio a un compañero de la producción así y le gustó: “Me maquillo porque me gusta, me parece chévere, y se lo vi a un parcero de producción y yo dije ‘ah qué chimba, yo lo quiero también’, no pasa nada, no nos escandalicemos por esas cosas, cada quien es libre de hacer lo que quiera desde que no le haga daño a nadie”, enfatizó.

¿Cuántos años tiene el actor Carlos Báez?

Además de actor, Carlos Báez también se ha desempeñado como modelo. El participante de MasterChef Celebrity tiene 31 años. Se dio a conocer en televisión en el 2019, cuando participó en El final del paraíso con su personaje de Sebastián Sanín. Luego, hizo parte de Enfermeras y La nieta elegida del canal RCN.

