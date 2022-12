Carlos Calero, Laura Tobón y más reacciones a mensaje de Iván Lalinde para su mamá

Dos días antes de Navidad, el pasado jueves 22 de diciembre, las presentadoras de Día a Día comunicaron la triste noticia que acababa de ocurrir en la familia de su colega y amigo Iván Lalinde. La madre del paisa, Tere Gallego de Lalinde, había recibido hace un tiempo un diagnóstico de Alzhéimer, con el que perdió la batalla a sus 92 años.

Días después, el presentador de La Voz Kids y La Voz Senior, apareció por redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo, sin embargo, hace unas horas publicó otro video donde leyó una carta escrita a su progenitora y rompió en llanto. Hasta el momento, diferentes colegas y amigos de la farándula del comunicador también se han pronunciado en la publicación para enviarle sus condolencias.

Las presentadoras y compañeras de ‘Día a Día’ enviaron un mensaje de fortaleza a la familia de Iván Lalinde quien sufrió recientemente la pérdida de su madre. Foto: Instagram

Iván Lalinde se despide de su mamá con emotiva carta

En un video de casi siete minutos, el presentador Iván Lalinde compartió con sus 738 mil seguidores una carta que escribió hace diez años a su mamá y que, según él, sigue describiendo a la perfección a la mujer y lo que él siente por ella. Mientras pasa los últimos días del año en el mar, Lalinde no aguantó el llanto antes de empezar a leer el escrito y hablar de su mamá fallecida hace solo cinco días.

“Estos días me he dedicado a pensar cosas bonitas, a ver videos, he llorado, he llorado mucho, pero con satisfacción porque dio amor, se recibió mucho amor y todavía queda más amor para dar”, dijo antes de leer un texto del primer viaje a la costa cuando él era apenas un niño, y cuando conoció, gracias a su madre, el mar.

Además de revelar que en su familia toda la vida le han llamado ‘El Gordo’, Lalinde también agradece en la carta la paciencia de la mujer y lo mucho que le gustaba comprar ‘chucherías’. “Qué paciencia la tuya mamá, tu me calmaste en mi miedo por el mar, con tu voz, con tu sonrisa ya nada me importaba, todo era pleno, gracias, mamá, porque hoy en día yo amo bucear, amo la brisa, amo el mar gracias a ti mamá. Tu paraíso terrenal era San Andresito, amabas comprar chucherías, baratijas, no te produce lo mismo una buena tienda, una elegante, tu vibras con los San Andresito, amas sobre todas las cosas comprar pendejadas, por culpa tuya, mamá, yo amo comprar. Fuiste, eres y serás por siempre mi heroína, te amo con todo mi corazón, tu gordo”, expresó.

Famosos envían mensajes de apoyo a Iván Lalinde

En la publicación, que ya cuenta con más de 40 mil ‘likes’, también hay comentarios de otras celebridades apoyando a su amigo. “Lloreee. Lloreeeeee. Que belleza. Doña Tere, no la olvidaré nunca”, escribió su amiga, colega y varias veces compañera de set, Yaneth Waldman. Su amigo Carlos Calero también reaccionó, “Así se habla con el corazón ivancho”. La actriz y cantante Carolina Sabino expresó sus condolencias, “Ay mi Ivancho. Verte leer y estar en esos recuerdos que describes, es un tesoro. Gracias por llevarnos contigo ahí. Gracias por usar este espacio de esta forma tan mágica. Tu mamá, sonríe en su paraíso lleno de pajaritos multicolores que cantan cuando se balancean. Te abrazo inmenso”. La presentadora Laura Tobón le expresó su cariño, “Te quiero”.