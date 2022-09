Carlos III dio su primer discurso como rey expresando su amor a Harry y Meghan

No fue en vivo y en directo. Con un video pregrabado, y después de haber asumido como el nuevo monarca del Reino Unido, Carlos III, dio su primer discurso como Rey.

“Independientemente de vuestros orígenes o creencias, os serviré con lealtad, respeto y amor. Mi vida, por supuesto, cambiará a medida que asuma mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos de confianza de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia”, dijo el nuevo monarca inglés, quien afirmó que su madre, la reina Isabel II, hizo muchos sacrificios por el deber real.

Foto: Getty

De igual manera, el nuevo Rey aprovechó para referirse a su esposa, Camila, quien asumirá el título de Reina consorte. “Cuento con la ayuda de mi querida esposa Camila. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi Reina consorte. Estará a la altura de las exigencias de su papel, igual que mi heredero, que heredará todos los títulos que tanto orgullo me han hecho sentir. Me enorgullezco en otorgar el título de príncipe de Gales que ha sido un privilegio llevar durante toda mi vida. Con Catalina a su lado, inspirarán y liderarán a toda la nación.”.

Además de referirse a sus hijos William y su nuera Kate, también lo hizo con Harry y su esposa Meghan. “También quiero expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero.”

Para terminar con su discurso, pronunció unas emotivas palabras dedicadas a la reina Isabel II: “y a mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto: ‘gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que han servido tan diligentemente todos estos años’. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi querida madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Le debemos la deuda más sincera que una familia podría tener con su madre, por su amor, afecto, guía y ejemplo”.