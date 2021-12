Carlos Vargas de ‘La Red’ se contagió de Covid al parecer, en concierto de Karol G

Hace unos días, la cantante Karol G realizó un concierto en Medellín, uno de los más esperados por sus fanáticos. Al evento, arribaron, entre ellos, varios famosos que no veían la hora de cantar a grito herido sus canciones. Durante más de una hora, la antioqueña brindó un gran show en el que incluso, interpretó algunas canciones de vallenato, siendo todo un éxito.

Te puede interesar: VIDEO: el particular abrigo que utilizó Camilo para combatir el frío en Argentina

Karol G Concierto Completo en Medellín Colombia (Bichota Tour 2021)

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre los espectadores se encontraba Carlos Vargas, presentador del programa de entretenimiento La Red, quien el pasado 13 de diciembre reveló que se había contagiado de coronavirus y al parecer, habría sido en medio del concierto. “Yo sé que ya no es impresionante escuchar que una persona tenga covid-19 y, de hecho, yo iba libre de la vaina hasta ahora. Hace unas dos horitas se fueron los de la prueba y me dijeron que tengo covid-19 ¡Se siente tan raro! Me siento como masticando una caja y actuando a que me sabe”, expresó por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 776 mil seguidores.

De igual manera, el vallecaucano contó que, afortunadamente, no ha tenido síntomas fuertes ni preocupantes. Lo que despertó sus sospechas fue la pérdida del gusto y del olfato. “Gracias a Dios estoy bien, pero hago esto público no para dar lora sino porque siento yo que probablemente me contagié el domingo 5 de diciembre en el concierto de Karol G, o de ahí para adelante, pero como es que yo saludo a tanta gente y la gente se me acerca y yo con gusto me acerco y doy abrazos también, soy un poco terco, entonces resulta que tengo eso. Entonces por eso hago este aviso público por mis redes sociales, pues como hago con toda esa gente que me encontré y parché todos estos días”, afirmó.

El presentador no conoce con certeza exactamente dónde pudo haberse contagiado, pues según relató, los síntomas comenzaron desde el sábado, el día en el que estuvo en el Cassette Fest.

Te puede interesar: Lina Tejeiro: “Mi papá y yo somos pacientes psiquiátricos”