Carlos Vargas vivió tremendo susto en plena vía bogotana

Ha sido más de una década en la que Carlos Vargas ha estado acompañando a los colombianos en la pantalla chica, siempre reportando la información más relevante del mundo del entretenimiento y espectáculo.

Desde sus inicios en Sweet, el dulce sabor del Chisme, el periodista se ha caracterizado por ser un hombre feliz y muy jocoso, pues no teme a mostrar su personalidad arrolladora.

Hace unas horas, el presentador de La Red, a través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores el susto que vivió cuando, camino a Caracol Televisión, un extraño objeto rompió el vidrio del carro en el que se transportaba; por suerte, el periodista llevaba la ventana arriba y no logró hacerle daño.

“Estaba en el taxi leyendo el libreto del programa, cuando de repente sentí un estallido; me agaché porque me dio miedo, pero cuando me levanté, vi que el vidrio del carro estaba estallado (…) Por fortuna, Diosito gracias, llevaba la ventana hacia arriba y no pasó a mayores el incidente”, relató el presentador, reviviendo el momento de angustia que vivió.

No obstante, el presentador reveló que fue una piedra la causante del trago amargo que vivió, pues sin querer, un hombre se encontraba podando el pasto, cuando una piedra salió volando cuando entró en contacto con la guadaña con los objetos que hay en el suelo.

¿Carlos Vargas se encuentra bien de salud?

El presentador afirmó que fue grande el susto que vivió, pero luego de solucionar el inconveniente, retomó sus labores profesionales.