Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo confirmaron ruptura. Nuevos detalles

Carmen y Sebastián hicieron su última portada juntos en diciembre del 2021.

Durante semanas Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han sido foco de atención por rumores sobre una inminente ruptura. De hecho, hace tres semanas Revista Vea confirmó y dio a conocer que en efecto, la pareja ya no estaba viviendo junta y que cada uno estaría dedicado a sus nuevas vidas. Aunque ninguno de los dos había mencionado el tema directamente, sí han hecho publicaciones y declaraciones en redes sociales que hacen suponer que los dos estarían en el proceso de duelo por la relación, que duró más de 13 años y se constituía como una de las más estables del entretenimiento latinoamericano.

Incluso se dijo que el actor Sebastián Caicedo estaría dándose una nueva oportunidad con Sara Montoya, una influenciadora. Al respecto también ha habido silencio por parte de él.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos confirmaron ruptura

Sin embargo, este fin de semana la pareja habría confirmado, por lo menos digitalmente, y al estilo de muchas celebridades, que ya no estaban juntos y tampoco les interesaría guardar recuerdos con el otro. ¿Cómo lo hicieron? Tanto Carmen como Sebastián borraron las fotos que tenían juntos de sus redes sociales, incluyendo las imágenes de sus matrimonios.

Para sus seguidores esta es una prueba irrefutable de que la ruptura es un hecho. Lo curioso es que ambos continúan siguiéndose en las redes.

¿Desde cuándo están separados Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

Al tiempo que esto ocurría, revista Vea logró establecer otros detalles sobre la separación. Al parecer, la crisis de la pareja data del año pasado, desde cuando Carmen aún grababa Café con aroma de mujer, junto al cubano William Levy. La distancia por razones de trabajo de la actriz habría afectado la relación, a pesar de que no era la primera vez que el matrimonio enfrentaba lejanía por asuntos profesionales. Tanto la actriz como el actor habrían tratado de superar la situación y de hecho, se habrían dado un tiempo para pensar y Sebastián habría querido buscar apoyo en coach y algunos viajes en busca de un equilibrio personal y un crecimiento espiritual. Carmen habría preferido aguardar. Pero ¿quién finalmente habría decidido que no iban más? Aunque no hay confirmación de ello, al parecer habría sido Sebastián quien dio el primer paso. La decisión de Sebastián habría afectado profundamente a la actriz que para este tiempo estaba en la recta final de la grabación de la nueva versión de la novela Hasta que la plata nos separe.

Cuando Sebastián Caicedo regresó al país, la pareja habría vuelto hablar, pero esta vez con una determinación tomada. Fue entonces cuando cada uno se instaló en domicilio distinto. Por ahora, Sebastián querría retomar su carrera artística, mientras que Carmen Villalobos graba la conducción del formato de Telemundo Top Chef, que se graba en Colombia.

La pareja ya tendría sus asuntos legales en manos de abogados para legalizar la separación.

