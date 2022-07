Los nuevos comienzos de Carolina Cruz estando soltera ¡Esto dijo!

A solo cuatro meses de haber anunciado su separación, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque siguen siendo noticia por sus vidas de solteros.

Por ahora, como ambos lo han asegurado, se encuentran enfocados en sus proyectos personales, pero también en el bienestar y futuro de sus dos hijos, Matías y Salvador.

La presentadora de Día a Día Carolina Cruz le ha contado a sus seguidores en redes sociales sobre el proceso interno que atraviesa actualmente.

Carolina Cruz confesó que perdió la seguridad como mujer. Esta es la razón.

La caleña se despidió de sus hijos por unos días, pues los pequeños viajaron a otra ciudad para pasar tiempo con su papá.

En este tiempo sin sus pequeños a su lado, Carolina Cruz habló sobre los nuevos comienzos y la importancia de dedicarse tiempo a sí mismo. “Hace cuánto no me quedaba solita en esta casa. Nuevos comienzos, tiempo para mí” escribió en redes sociales.

Después confesó haber recuperado la seguridad como mujer desde que está soltera. “Después del embarazo de Salvador, varias situaciones y otras cuantas cosas, me hicieron desconectarme de “LA MUJER” que siempre había sido. Hoy, estoy completamente REENCONTRADA con «MI MUJER” y me gusta más que nunca. Soy más segura, más empática, más fuerte, más poderosa y capaz. Me miro al espejo y me FASCINA lo que veo” confesó con otra imagen que habla sobre la batalla más fuerte para una madre.