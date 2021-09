Carolina Cruz, Daniella Álvarez y más famosas que han sido novias de Daniel Arenas

El actor Daniel Arenas siempre se ha caracterizado por mantener hermetismo con su vida privada, por lo que ha sido muy difícil conocer sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, públicamente el galán de telenovela ha estado vinculado sentimentalmente con varias famosas.

La presentadora de Día a Día y Daniel Arenas tuvieron un idilio durante varios años. Fueron una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. En una oportunidad, Carolina Cruz reveló que el verdadero motivo por el que terminaron, en el 2008, fue porque estaban ‘en tiempos diferentes’. “Digo que no hay personas que no sean para uno, sino que hay personas que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a Dani y a mí”.

En el 2011 se rumoró en redes sociales un supuesto noviazgo entre el colombiano y la actriz puertorriqueña Laura Carmine. Sin embargo, la protagonista de Ni contigo ni sin ti, aseguró que solo era un buen amigo al que quiere mucho y con quien se frecuentaba porque tienen varios amigos en común.

En una oportunidad, algunos medios internacionales como Hola y Tv y Novelas, mencionaron que Daniel y la actriz española estuvieron saliendo un tiempo y que se la llevaron muy bien. Daniel después aseguró que solamente eran amigos. Estrella ahora está casada con el también actor José Sedek.

Después de varios rumores, el actor confirmó su relación con la expresentadora del Desafío The Box, Daniella Álvarez. Aun no se conoce exactamente cuánto tiempo llevan de noviazgo, lo cierto es que, según los románticos mensajes que se han dejado en las redes, están muy felices.

