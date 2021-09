Foto: “Te amo. Estoy feliz”. Lina Tejeiro presentó en redes a su nuevo amor

El área sentimental de la actriz e influenciadora Lina Tejeiro siempre ha dado mucho de qué hablar, sobre todo, desde que terminó su relación con el cantante Andy Rivera; tanto, que ha sido tendencia varias veces por las supuestas indirectas que le lanza a través de sus redes sociales. Algunos de sus fanáticos guardan la esperanza de volver a verlos juntos.

Nuevamente, Lina volvió a acaparar la atención de sus 8.2 millones de seguidores cuando presentó al que sería su ‘nuevo amor’. Dijo que está muy enamorada.

Para tranquilidad de muchos de sus fans, no se trata de un hombre, sino del nuevo integrante de su familia. Su nombre es Da Vinci, un gato persa de 5 meses, blanco y gris, que se robó el corazón de la actriz. El felino fue un regalo que le hizo una de sus mejores amigas, y aunque Lina confesó que nunca había tenido un gatico, está completamente feliz de que llegara a su hogar con la misión de “sanarla” y cambiarle su vida.

“Me llegó un nuevo amor a mi vida (…) se llama Da Vinci y me lo regaló una amiga. Me llegó de sorpresa y yo me infarté y me privé. Lo mejor de todo es que llegó con cama, gimnasio, comida y con todo ¡Te amo, mi amor! (…) Estoy feliz y enamorada,” dijo la actriz cuando presentó a Da Vinci. También, aseguró que sus tres perros, Romeo, Kimmy y Coco, están teniendo una buena convivencia con el nuevo integrante.

¿Cuánto cuesta un gato persa como el de Lina Tejeiro?

El valor comercial de este tipo de felinos varía, y depende de cada ejemplar de la raza, sin embargo, aproximadamente suelen conseguirse a partir de 1.000.000 de pesos.

