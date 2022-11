¿Carolina Cruz de ‘Día a Día’ y Lincoln Palomeque estuvieron juntos de viaje?

En marzo de este año, y después de casi un año de rumores, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque confirmaron su separación. La pareja estuvo junta durante casi 14 años y fruto de su amor tuvieron dos hijos, Matías y Salvador.

Unos detalles en redes sociales pusieron a dudar a los seguidores de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Te contamos por qué. Foto: Instagram - Instagram

Cuando en redes sociales comenzó a ser evidente la ausencia de fotos juntos y mensajes románticos, sus seguidores se dieron cuenta que algo pasaba entre ellos, aunque de vez en cuando, aparecían, como dice el dicho, “juntos, pero no revueltos”, en algunas celebraciones familiares. Finalmente, en marzo decidieron confirmar públicamente lo que muchos ya creían. Lo hicieron a través de un comunicado que publicaron en sus redes. “Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”, se lee.

¿Por qué dicen que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estuvieron juntos?

Este fin de semana, algunos famosos aprovecharon, aunque no era festivo, para salir a tomar un breve descanso. Tal fue el caso de la presentadora Carolina Soto, quien, junto con su esposo Germán, y sus hijos Valentino y Violeta,se fueron a su finca a pasar dos días agradables.

Del mismo modo, la presentadora de Día a Día invitó a Lincoln Palomeque, expareja de Carolina Cruz, a que compartiera con ellos y, por supuesto, llevara a sus hijos.

En las historias de Instagram quedó registrado lo bien que la pasaron y los días tan divertidos que vivieron. Cruz no estaba presente en el lugar, aunque en un principio se creyó que sí, pues fue ella la encargada de compartir una imagen de Salvador comiendo fruta en ese lugar. Eso generó confusión entre sus seguidores, quienes llegaron a pensar que ella y el actor de Café, con aroma de mujer estaban juntos en ese viaje; pero no resultó ser así, pues el vínculo de amistad no es solo de las presentadoras del matutino del canal Caracol, sino también entre Lincoln y el esposo de Carolina Soto.

También se pudo evidenciar después, que la vallecaucana se encontraba en Bogotá, desarrollando algunos proyectos laborales y compartía las fotos y videos que le enviaban desde allá, dejando en claro que ella y Lincoln se dividen los tiempos para compartir con los dos niños. “Gracias por estar siempre”, fue el mensaje que comentó la presentadora en una publicación, refiriéndose a todas sus amigas que estuvieron presentes este fin de semana con Matías y Salvador.