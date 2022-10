Carolina Cruz comparte mensaje del momento que vive: “llegó alguien y siento paz”

Luego de su separación de Lincoln Palomeque, la vida sentimental de Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, ha sido de total interés para sus fanáticos, quienes esperan que muy pronto se vuelva a dar una nueva oportunidad en el amor.

Durante casi 14 años, la presentadora compartió su vida con el actor de Café, con aroma de mujer. Según ha dicho la vallecaucana, sí le gustaría volver a encontrar otra persona en algún momento. Por ahora, está enfocada en sus dos hijos, Matías y Salvador, y también en sus proyectos laborales.

¿Se volvió a enamorar? Carolina Cruz, presentadora de Día a Día sorprendió a sus seguidores con esta publicación. Foto: Instagram

¿Carolina Cruz ya tiene un nuevo amor?

En las últimas horas, la modelo realizó una publicación que dejó pensando a más de uno. Se trata de un mensaje titulado ‘Llegó alguien’, del escritor Víctor Hernández, tomado de su libro Manual para soportar tornados. “Cuando llega este mensaje tan caído del cielo, mira @cristiinamontana111 lo que hablamos ayer y hoy @tatianazuluaga me regala esta BELLEZA, UFFF. Todo se acomoda”, escribió en la publicación.

El mensaje habla sobre el amor y el estado en el que se encuentra su corazón. “Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante. Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento”, se lee en una parte del texto.

Enseguida, continúa diciendo: “llora conmigo cuando mi mundo se oscurece, ríe conmigo cuando hay claridad. No me suelta, nunca lo hace. Siempre tiene un paraguas cuando comienza a llover, siempre tiene un abrazo cuando la luz se esconde. Llegó alguien y he aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”.

Aunque para muchos ese mensaje estaría dirigido a un nuevo amor, con esa última frase, la presentadora dejó claro que está hablando del amor propio. Muchos de sus seguidores aplaudieron su mensaje y le dejaron varios mensajes. “Qué hermosa reflexión”, “te admiro por la capacidad que tienes para levantarte con más ánimo cuando caes”, “definitivamente cuando ve a esa persona frente a ti y te das cuenta que te aprecias y valoras”, “siempre debemos ser nuestra prioridad y amarnos cada día más”, escribieron algunos internautas.

