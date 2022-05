Carolina Cruz le ofreció sentidas disculpas a Ana Karina Soto ¿Qué pasó?

Carolina Cruz y Ana Karina Soto son dos de las presentadoras más queridas y reconocidas del país. En varias oportunidades han trabajado juntas, aunque actualmente la expareja de Lincoln Palomeque está en el canal Caracol, y Ana Karina, en RCN.

Te puede interesar: Lincoln Palomeque celebró el Día del Niño con sus hijos. Esto hizo Carolina Cruz

No obstante, además de haber sido buenas compañeras de trabajo, también se han destacado por su amistad, que nació hace muchos años. El pasado sábado, la presentadora de Buen día Colombia celebró 42 años de vida. Por supuesto, varios de sus familiares y amigos más cercanos aprovecharon las redes sociales para felicitarla; pero todo parece indicar que las ocupaciones de Carolina Cruz le jugaron una mala pasada y la hicieron olvidar del cumpleaños de su amiga.

Carolina Cruz se disculpó con Ana Karina Soto por olvido en su cumpleaños

Luego de caer en cuenta de su olvido, Carolina Cruz le ofreció disculpas públicas a su amiga Ana Karina Soto por no saludarla de cumpleaños. En la noche del domingo 1 de mayo, la presentadora publicó un recuerdo junto con un mensaje hablando de los buenos momentos que han compartido juntas. “Amiiiiii se me olvidó. No puede ser. Pero para recordar que más vale tarde que nunca, Instagram me lo recordó jajajaja @karylamas te adoro y te aplaudo siempre, eres maravillosa. Que se sigan cumpliendo los deseos de tu corazón P.D: nos vemos con mucho colágeno en esa foto”, escribió junto a una foto que, evidentemente, es de hace varios años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Día a Día expuso la situación. Varios internautas la calificaron de “imperdonable”. Foto: Instagram

Muchos de los internautas comentaron la publicación que fue replicada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos. “Se le olvidó el cumpleaños de la amiga, eso es imperdonable”, “cómo se le olvidaba su cumpleaños”, “a cualquiera le puede pasar”, “estaba muy ocupada y no le quedó tiempo”, fueron algunos de los mensajes.

Te puede interesar: ¿Indirecta para Lincoln Palomeque? Carolina Cruz publica mensaje sobre la familia

Recordemos que hace unas semanas, la presentadora de Día a Día hizo pública su separación con Lincoln Palomeque. Además de adquirir más compromisos laborales y profesionales que la han mantenido muy ocupada durante los últimos días. El fin de semana, por ejemplo, estuvo en la Feria del Libro de Bogotá, y allí compartió con miles de personas su experiencia de vida.