¿Indirecta para Lincoln Palomeque? Carolina Cruz publica mensaje sobre la familia

La separación de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz ha sido uno de los temas más sonados en las últimas semanas en el mundo de la farándula nacional. Aunque cada uno ya está en proyectos diferentes, parecer ser que sus fanáticos todavía no superan que ya no estén juntos.

Te puede interesar: Primera foto de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque juntos después de su separación

Carolina Cruz, Lincoln Palomeque, Matías y Salvador Foto: Instagram

La presentadora de Día a Día ha publicado, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 7 millones de seguidores, algunos mensajes alusivos al tema del divorcio y la familia. Según afirmó hace unos días, cuando le preguntaron cómo ha hecho para sobrellevar ese difícil proceso en su vida, ha contado con el apoyo de dos psicólogas y por supuesto, de sus familiares y amigos cercanos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Carolina Cruz y su mensaje sobre la familia

Hace pocas horas, la modelo y presentadora vallecaucana publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje sobre la familia, que muchos internautas asociaron que, posiblemente, sería una indirecta para su ex Lincoln Palomeque, actor de Café, con aroma de mujer. “Si tú no vienes de una familia feliz, agarras todas esas cosas que te afectaron y conviértelas en lo contrario, haz que una familia feliz venga de ti. Sé el mejor, rompe el ciclo. Dejar el ego atrás para aceptar y romper ciclos, ciclos que nuestros hijos no merecen repetir. De nosotros depende dejarles un mejor futuro”, puntualizó.

Aunque el mensaje fue publicado en sus historias de Instagram, varias cuentas que siguen la vida de los famosos lo repostearon y, por supuesto, generó muchos comentarios al respecto. “La tiradera de puya va pa’ largo”, “son ideas mías o ella solo sabe tirar indirecta”, “ella estaba que divulgaba q se separó para poder tirar la puya sin problema”, “Por favor, cuando terminen un relación NO TIREN PUYAS, NO ECHEN VAINA”, comentaron los internautas.

Te puede interesar: El hombre que ayuda a Carolina Cruz tras su separación con Lincoln Palomeque