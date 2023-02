Carolina Cruz reveló grave error que cometió con los hombres: “es un gran defecto”

La vida sentimental de Carolina Cruz, compañera de set de Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas en Día a Día, ha sido de gran interés para millones de fanáticos que la siguen en redes sociales.

La presentadora de ‘Día a Día’ confesó el por qué los hombres no han sido tan detallistas con ella. Foto: Instagram

Aunque hace muchos años fue pareja de Daniel Arenas, su relación más estable y comentada fue la que sostuvo, durante 14 años, con Lincoln Palomeque, el padre de sus dos hijos Matías y Salvador y con quien confirmó su separación hace un año.

¿Por qué los hombres no han sido detallistas con Carolina Cruz?

En la emisión del pasado martes, 21 de febrero en Día a Día, Carolina Cruz sorprendió con una confesión relacionada con los hombres. De acuerdo con lo que dijo, el hecho de ser una mujer independiente ha generado que algunas de sus parejas no asuman su verdadero rol en la relación. Según ella, es un error que suelen cometer muchas mujeres. “Cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error. No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre. No hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que te quiere invitar a comer. Eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta”, dijo.

Asimismo, aseguró que lo hablaba desde su experiencia pues en algunas oportunidades le ocurrió, aunque no especificó con quién, algunos asumieron que podría haber sido con Lincoln, pues fue la persona con la que estuvo durante la última década, o también, asumieron que se habría referido a algún hombre que quiso acercarse a ella luego su separación con el actor. “Lo digo por experiencia propia. Yo soy pasada y es un gran defecto, porque digo: ‘a mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tienen por qué cargar como mujer”, resaltó.

Así lucía Carolina Cruz antes de sus cirugías estéticas

Recientemente, la vallecaucana compartió una foto de su adolescencia, específicamente de cuando tenía 15 años, luego que un usuario le pidiera mostrar una imagen de esa época de su vida.

En la instantánea, se observa a la modelo con un vestido beige y ceñido al cuerpo. De acuerdo con la descripción, así lucía antes que se pusiera los implantes en sus senos.