¿Carolina Cruz terminó con su nuevo novio? Esta sería la prueba, según internautas

La vida sentimental de Carolina Cruz es uno de los temas que más interés ha generado en redes sociales. Millones de fanáticos suelen estar muy pendientes de cada cosa que la presentadora publica en su perfil de Instagram, que pueda dar indicios de cómo está actualmente su corazón.

La presentadora de ‘Día a Dia', habló por primera vez sobre su intimidad y un nuevo amor luego de su separación del actor Lincoln Palomeque. Foto: Instagram

Desde que se conoció que su relación de casi 14 años con el actor Lincoln Palomeque había llegado a su fin, la presentadora vallecaucana se ha mostrado muy tranquila y feliz en sus redes.

En algunas entrevistas ha revelado que con Lincoln quedaron como buenos amigos, especialmente por el bienestar de Matías y Salvador, los hijos que tuvieron en común.

Novio de Carolina Cruz

En diálogo con Eva Rey, la presentadora de Día a Día confesó hace unas semanas que sí se estaba dando la oportunidad con alguien más, pero que prefería esperar para hacerlo oficial. Hasta el momento, la modelo no lo ha presentado públicamente ni tampoco ha dado mayores detalles al respecto. “Pero, ¿hay alguien por ahí que te tiene contenta?, ¿Puede ser un posible candidato para presentarle a los enanitos?”, le preguntó Eva Rey.

Ante ese cuestionamiento, ella contestó entre risas: “sí estoy contenta (…) todavía no, pero de pronto”.

¿Carolina Cruz volvió a la soltería?

Aunque Carolina se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales, un detalle llamó la atención de muchos internautas quienes se percataron que, al parecer, la presentadora estaría nuevamente soltera.

Los rumores comenzaron a surgir luego de publicar una imagen donde tenía que definir cuál era su estado civil actual. Entre las opciones para escoger estaban: soltero, casado, es complicado, en una relación y lo que importa es que estoy vivo. Carolina marcó la última y escribió: “jajaja, divino”, levantando sospechas, según los internautas, sobre una posible ruptura con su nuevo novio, de quien se desconoce su nombre.

Ese no fue el único detalle, luego, publicó otra imagen que dice: “no perdura lo que no se cuida”, dándole fuerza a los rumores de los internautas. Por ahora, esa información no se ha confirmado ni tampoco desmentido por parte de ella.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no se casaron?

En una entrevista, la presentadora habló de su relación con Lincoln, padre de sus dos hijos. Allí explicó el por qué nunca llegó al altar con el actor, con el que duró casi 14 años. “Porque nunca me propuso matrimonio, nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar, ni en las opciones de mi vida”, comentó y suscitó una gran cantidad de opiniones entre sus seguidores, quienes afirmaron que Palomeque “dejó pasar la oportunidad de su vida”.