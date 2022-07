Carolina Cruz reveló por qué se separó de Lincoln Palomeque. Esta fue la razón

La separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque generó miles de comentarios dentro del mundo de la farándula en Colombia. Los rumores de crisis matrimonial venían desde el año pasado, pero solo hasta hace unos meses, las celebridades hicieron pública su decisión de tomar caminos separados.

Después de anunciar que ya no estaban juntos, la presentadora de Día a Día y el actor de Café, con aroma de mujer, se han dejado ver en importantes celebraciones familiares, como muy buenos amigos. De acuerdo con su comunicado, publicado en sus redes sociales, todo es por el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Carolina Cruz, Lincoln Palomeque, Matías y Salvador Foto: Instagram

¿Por qué se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Tras varios meses de hermetismo sobre el tema, Carolina Cruz habló por primera vez ante un medio de comunicación sobre su separación con Lincoln Palomeque. Hasta el momento, solamente había utilizado su cuenta de Instagram para referirse a lo que pasó, sin dar muchos detalles.

En diálogo con el programa La Red, la presentadora de Día a Día reveló cómo es su actual relación con el padre de sus hijos, con quien compartió casi 14 años de su vida. “Yo estoy súper bien, súper tranquila, Lincoln y yo no estamos juntos, pero Lincoln es un papá muy presente, entonces ellos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes, siempre. Tanto Lincoln como yo estamos ahí. Estoy feliz, plena”, afirmó.

Sobre el por qué decidieron separarse, dijo: “yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ‘¿qué quiero yo en mi vida?’. Son procesos que tenemos que vivir. Yo vivo pegada a Dios, a la Virgen. Soy una mujer creyente”.

Su separación con Lincoln le ha permitido aconsejar a muchas mujeres que han pasado por una situación similar y que no saben cómo manejar esa situación, sobre todo cuando hay hijos de por medio. “A mí me escriben muchas mamás: ‘Caro, estoy mal con mi esposo, con mi pareja; o me separé y no lo he superado’... Cuando uno toma una decisión, no importa la sociedad, no importa si me casé y me voy a separar. Yo me fijo muy poco, siendo una figura pública, en lo que gente piensa de mí”, dijo.

De igual manera, la vallecaucana aseguró que, aunque tiene muchas facetas en las cuales se desempeña; sin duda, la que más disfruta es la de ser mamá. Así lo evidencia en su cuenta de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 7,2 millones de seguidores, con quienes comparte los momentos más especiales con sus dos hijos. “La labor que más disfruto es ser mamá, y poder estar con ellos, verlos crecer, educarlos como niños felices, con un espíritu libre, empáticos”, dijo en el mencionado programa de entretenimiento del canal Caracol.

La Red: Carolina Cruz habla de la relación de Lincoln Palomeque con sus hijos - Caracol TV

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vivieron emotivo momento por actual diagnóstico de Salvador

La semana pasada, la presentadora conmovió a sus seguidores al publicar que su pequeño hijo Salvador tenía un nuevo diagnóstico médico, en el que, afortunadamente, los médicos indicaban que todo estaba perfecto. A través de una publicación, donde no pudo evitar las lágrimas, escribió: “hoy, después de 4 meses Salvador tuvo cita médica y escuchar a Kemel decirnos que este gordo está más que Perfecto es algo inexplicable. Te amo hijo, gracias, DIOS, gracias por tanto y más. Las lágrimas limpian y más cuando están llenas de gratitud y felicidad”.

Por su parte, Lincoln también celebró el avance de su hijo, escribiendo: “Hijo hermoso, eres un angelito hermoso y un guerrero, Dios está de tu mano siempre, enamoras”.