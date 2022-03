Carolina Gaitán y Mauro Castillo cantarán ‘No se habla de Bruno’ en los Óscar

Este domingo 27 de marzo, se llevará a cabo la 94ª edición de la ceremonia de los Premios Óscar que tendrá lugar en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California. Los presentadores serán Lady Gaga, Kevin Costner, Chris Rock, Zoë Kravitz, Rosie Pérez y Youn Yuh-jung.

Te puede interesar: Esto es lo que Sebastián Yatra hará si ‘Dos Oruguitas’ gana el Premio Óscar

La cuota colombiana, por supuesto, no podía faltar. En representación de nuestro país, tres talentosos cantantes se presentarán. El primero en confirmar fue el antioqueño Sebastián Yatra quien interpretará Dos Oruguitas, canción de la película de Disney, Encanto.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ahora, es tendencia que los intérpretes de No se habla de Bruno también estarán en la tarima de una de las ceremonias más importantes del cine a nivel mundial. Se trata de Carolina Gaitán y Mauro Castillo quienes se mostraron felices por la noticia. A través de sus redes sociales, la artista conocida como ‘la gaita’ expresó: “Estoy muy emocionada de poder por fin confirmar esta noticia, y es que así esté rodando en este momento una película que me tiene supremamente emocionada, me dieron permiso de volarme tres días a Los Ángeles y montarme en los escenarios de los Premios Óscar que no solamente me hace feliz a mí, sino que sé con claridad que estoy representando a todo un país y que esta gala en particular va a tener el nombre de Colombia muy en alto”, dijo a través de un video donde no puede ocultar su felicidad.

Por su parte, Mauro Castillo afirmó: “Estoy muy contento porque voy a cantar en los Óscar, en la versión número 94, esta gran canción. Es una fiesta latina, una fiesta colombiana, de la familia, estoy muy contento por eso y vamos a darle durísimo. Estoy muy contento por eso”.

Te puede interesar: Karol G confirma que no lanzará ‘Una noche en Medellín’ ¡Esta es la razón!

La canción de la película Encanto ha sido toda una sensación, al punto de llegar a ser la número uno en las diferentes plataformas digitales. La cinta es inspirada en Colombia y tiene un total de tres nominaciones: ‘Mejor película animada’, ‘Mejor banda sonora’ y ‘Mejor canción original’, esta última por el tema Dos Oruguitas.

No se habla de Bruno (De "Encanto")