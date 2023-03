Chabelo: de qué murió, cuántos años tenía, esposas y más del comediante

Xavier López Rodríguez, más conocido como Chabelo, falleció hoy y sus fanáticos alrededor del mundo, especialmente latinoamericanos, se despiden de él y envían mensajes de apoyo a su familia.

Te puede interesar: Melissa Martínez habló por primera vez de su divorcio de Matías Mier. Esto dijo

Desde muchos años, el comediante y actor fue considerado “inmortal”, pues muchas de las figuras que actuaron a su lado partieron mucho antes que él. Además de ser único en su talento y en lo que hacía, era de los pocos que quedaba vivo de su época.

Fotografía de archivo fechada el 27 de marzo de 2007 que muestra al actor mexicano Xavier López "Chabelo", durante una presentación en la Ciudad de México (México). Foto: EFE

¿De qué murió Chabelo y a qué edad?

El 25 de marzo de este 2023 se conoció una de las noticias más tristes para la televisión y humor mexicano. A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento del comediante más conocido como Chabelo, al parecer de manera súbita causado por complicaciones abdominales. “Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”, se leía en su cuenta oficial de Twitter.

Vea también: Fotos: Así lucía Amanda Bynes hace 20 años

Xavier López Rodríguez nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, con solo un año de nacido sus padres mexicanos regresaron a su ciudad natal, León Guanajuato y lo criaron hasta su mayoría de edad. Mucho antes de siquiera imaginarse que alegraría tantos hogares y niños, el estadounidense estudió medicina y ejerció la carrera durante cuatro años, un tiempo antes de conocer un set de televisión. Hace unas horas se conoció que Chabelo falleció a sus 88 años.

Esposas de Chabelo

El primer matrimonio del comediante no fue necesariamente con el amor de su vida ni el más duradero. Angelita Castany y Xavier fueron marido y mujer durante casi tres años, pero no perduró con el tiempo. “Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor”, dijo para el diario Nuevo Herald en 2014.

Luego, llegó aquel que sí era el amor de su vida, Teresita Miranda, a quien dejó viuda hace unos días, le dio el ‘Sí' al comediante y fruto de su amor nacieron Óscar, Javier y Juan. Según medios mexicanos, Chabelo tuvo un cuarto hijo, pero nunca lo reconoció.