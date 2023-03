Melissa Martínez habló por primera vez de su divorcio de Matías Mier. Esto dijo

Después de tres años de matrimonio y muchas especulaciones, Melissa Martínez y Matías Mier confirmaron, el año pasado, el fin de su relación. Hasta el momento, la periodista deportiva no había hablado al respecto, incluso cuando se dijo que, supuestamente, el futbolista le había sido infiel con la joven Valentina Rendón. Sin embargo, la costeña de 37 años continuó su vida y fortaleció su amor propio.

Ahora, varios meses después, Melissa Martínez habló por primera vez sobre su divorcio. Sucedió en entrevista con su colega Eva Rey, quien publicó pequeños fragmentos y adelantos de la charla que se estrenará completa en unos días.

La presentadora Melissa Martínez y el futbolista uruguayo Matías Mier se casaron el 14 de diciembre del 2019. Estos detalles dejarían en evidencia su supuesta separación. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre Matías Mier?

Como un preámbulo, la anfitriona de Desnúdate con Eva Rey publicó un pequeño fragmento de su encuentro con Melissa Martínez. En uno de los dos videos subidos hasta el momento, la presentadora habla sobre Matías Mier, el futbolista uruguayo con quien estuvo casada por tres años. “Hablamos de trabajo, de cómo es moverse en un mundo de hombres, de su futuro, de su pasado, de maternidad… y aunque habíamos prometido no tocar el tema del “innombrable”… su ex se paseó varias veces por la conversa… y quedaron retazos así. Guapa no… guapísima… profesional, independiente, empoderada, buena persona… Melissa habló, por primera vez…. de todo.. y como lo hacemos con las amigas… y por eso mismo no quedó una entrevista… sino una conversación que, por ratos se convirtió en confesión y desahogo… aquí verás a Melissa en toda su esencia. Amiga… Si te admiro y quiero más”, escribió Eva en el ‘post’.

“¿Has perdonado o todavía hay rabia?”, es una de las tantas preguntas que le hizo Rey a su colega y amiga. “Uy, qué buena pregunta, creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición, ya no me importa escucharla, ya no”, respondió Melissa y se quebró en lágrimas. Con voz entrecortada agregó, “Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, he creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y construir y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran entorno a ti cosas que son nefastas y se tejan miles de teorías, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no esta mal”, confesó.

Luego, en el mismo ‘post’, Melissa Martínez expresó su opinión. “Esta mañana cuando salió esta parte de la entrevista me asusté. Nunca antes me vi llorando sino fuera de alegría, pero después recordé que somos miles en uno. Meli es alegre, extrovertida y para tratar algunos temas puede ser muy sensible. Y, aunque digo que podemos con todo… SÍ, pero no todo al tiempo”.