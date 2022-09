“Con guayabo”: Camila Chaín reveló los síntomas de su embarazo

Después de un año de intentar agrandar la familia, Camila Chaín y Kelly Barrios anunciaron que su primogénito viene en camino. La periodista y la veterinaria se casaron hace cinco años y siempre tuvieron en mente el deseo de tener un hijo.

Recientemente, Camila y Kelly utilizaron sus redes sociales para dar la gran noticia y publicaron un video donde se ven compartiendo con sus respectivas familias. Al final, se ven las primeras ecografías de la periodista, donde se ve a su bebé de dos meses.

Camila Chaín confesó los síntomas que tiene en su embarazo

La locutora de radio de 43 años empezó a sentir algunos malestares típicos de gestación y en sus redes sociales, contó cuáles eran. Antes de revelarlos, comentó también que recurrió a su familia para poder almorzar, porque no pudo ni siquiera cocinar de lo indispuesta que se sentía.

“¿Ustedes alguna vez fueron a una fiesta y aceptaron tomar un poquito de ron después otro poquito de whisky, alguien les dio un Gin-tonic y terminaron con un vodka? Así me siento embarazada, con un guayabo de mezcla de licor, no un guayabo normal, no, sino un guayabo de ‘me pasé’”, dijo con humor al tratar de explicarles los síntomas de su embarazo a sus cientos de seguidores.