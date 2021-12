Conoce el nuevo programa de televisión que protagonizará Shakira

Shakira egresa a la televisión estadounidense a la competencia de baile llamada Dancing with Myself, un programa inspirado en los pasos de baile más virales y exitosos de Tik Tok, emitido por la cadena NBC. Sin embargo, la artista no será participante, ni presentadora, sino que hará parte del equipo de expertos que guiará a los concursantes.

Fue la misma cantante, de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Hola, chicos, estoy muy emocionada por anunciarles mi nuevo show Dancing with Myself que se verá por NBC. Es todo lo que les encanta de los desafíos de baile, pero ahora en una competencia. Quiero llegar demasiado lejos, no puedo esperar a que lo vean”, dijo en un video.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del estreno. Según el medio internacional Deadline, la competencia consistiría en que un grupo de bailarines luchará cada semana por medio de varios desafíos de baile diseñados especialmente por los expertos, entre ellos, la artista colombiana que se ha destacado además de su voz, por sus insuperables movimientos de cadera. “Estoy emocionada de ser parte de una competencia de baile que le da un valor tan alto al movimiento creativo y cómo se traduce en expresión personal, sin mencionar cómo contribuye a un sentido de comunidad. La danza ha sido una fuerza increíblemente poderosa a lo largo de mi vida, y estoy ansiosa por mostrarle al mundo lo transformador, empoderador y divertido que puede ser”, dijo a través de un comunicado de prensa.

Lo que se conoce hasta el momento, es que los participantes tendrán poco tiempo para preparar las rutinas de baile para luego presentarse ante el público en vivo.

Shakira ha sido una de las artistas más influyentes en la industria de la música. Su pasión por el canto ha estado siempre ligada a la danza y siempre en sus canciones y conciertos sorprende con nuevas coreografías.

