Por medio de sus redes sociales, la cantante Shakira presumió un video de su hijo mayor, Milan. En el clip, que ya cuenta con más de 990 mil reproducciones, se observa al pequeño tocando el piano, acompañado por un joven que toca el violín. “Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; El respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros”, escribió la cantante en la descripción de la publicación.

Además, en el video se ve al niño en un salón de música interpretando tres canciones: Spanish Caballero, Night of the Tarantella y The Can Can. Algunos de los seguidores reaccionaron inmediatamente con mensajes halagadores para el pequeño. “Talentoso como su mami”, “cómo es de teso, eres tan buena madre, felicitaciones”, “muy talentoso, qué orgullo”, “hermoso como su madre. Bendiciones”, “sacó las habilidades de mamá Shaki. En hora buena”, “wao demasiado talento”, escribieron lo usuarios.

Aunque la cantante no suele publicar muchas cosas de su vida privada, sí ha sorprendido a sus 71 millones de seguidores con uno que otro video compartiendo con sus hijos. Por ejemplo, en agosto, fueron tendencia por unirse a la coreografía de In Da Guetto, tema de J Balvin. Al ver a los niños bailar muchos quedaron sorprendidos con el gran talento que le heredaron a su madre. También, en septiembre publicó otro clip demostrando su talento para la cocina, haciendo cupcakes con Milan y Sasha.