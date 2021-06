Cristina Hurtado: niño o niña, cuántos meses tiene y más confesiones

Te puede interesar: Foto: Sara Corrales superó a Jennifer López en belleza

Cristina Hurtado sigue sorprendiendo a sus seguidores con detalles de su embarazo. Esta vez, fue su esposo Josse Narváez, el encargado de entrevistarla y sacarle un par de secreticos sobre cómo vivió sus dos primeros embarazos y cómo se siente después de enterarse que será mamá por tercera vez.

Inicialmente, el presentador de Guerreros le preguntó a su esposa cómo recibió la noticia de su embarazo, y ella respondió que había quedado sin palabras: “Yo había tenido un retraso, pero a mí ya me había pasado, algunas veces, no muchas… Me empezaron a doler los senos de una forma que no era normal, dejé que pasaran 5 días de retraso y cada vez me dolían más, al sexto día me hice la prueba de embarazo”.

Entrevistada por mi esposo, SOLO ÉL ME PREGUNTARÍA COSAS TAN ÍNTIMAS Y SECRETAS

También aprovechó para contar cómo vivió cada uno de sus embarazos. La paisa reveló que su primer embarazo fue a los 15 años, cuando estaba en el colegio cursando décimo grado. En este momento, la situación económica de su casa no era la mejor, sumado a que sus padres se estaban separando. “En muchas oportunidades no teníamos que comer…Yo no tenía ropa de maternidad y tampoco tenía cómo comprarla”.

De igual manera, reveló que está por llegar al cuarto mes de gestación de su tercer hijo. Ante la duda de todos los seguidores de saber si es niño o niña, la presentadora confesó que en aproximadamente dos semanas conocerán el sexo del bebé, aunque guardan la ilusión de que sea una niña. Incluso, Josse, ya compró las primeras mudas de ropa para el bebé, pensando en una bebita.

“Josse fue el primero que le compró cositas al bebé… claramente él ya dijo que quería una niña”.

También aprovechó para pedirle a sus seguidores que le sugieran nombres de bebés, tanto para niño como para niña, para tener una idea de cómo llamar a su hijo o hija menor.

Puedes leer: Neymar: conozca a Emilia Mernes, el supuesto nuevo amor del futbolista