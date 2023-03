¿Cuál es la desagradable sorpresa que Camilla le tendría a Kate Middleton?

El escándalo de la supuesta infidelidad el príncipe William a Kate Middleton sacude, de nuevo, los cimientos de la monarquía inglesa, que ya había vivió episodios de este tipo con la historia del affaire de Carlos, entonces príncipe de Gales y esposo de Lady Di y Camilla Parker-Bowles, quien había sido el amor de juventud del primogénito de la reina Isabel II. Otra infidelidad famosa, que ocupó titulares en el mundo entero, fue la de Sarah Ferguson, entonces esposa del príncipe Andrés, duque de York, tercer hijo de la monarca inglesa, quien en 1992 fue sorprendida tomando el sol en topless en compañía de un millonario texano. Ahora le tocó el turno a su sobrino, el príncipe de Gales.

Fue en 2019 cuando se conocieron las fotografías de William con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley y amiga de Kate Middleton, mientras departían, bailaban y se besaban en una fiesta en un club privado. En ese momento, el príncipe, a través de un equipo de abogados, se pronunció sobre la falsedad de la información, pero ahora, cuatro años después, la historia de su relación extramatrimonial tomó fuerza de nuevo.

La relación entre Camilla y Kate es aparentemente buena, pero la popularidad de la princesa de Gales no resulta muy llamativa para la esposa del rey Carlos III. Foto: Getty Images

¿Cómo se entera la prensa de las andanzas de William?

La supuesta cena romántica de William y Rose en San Valentín, los comentarios de Kate Middleton acerca de la ausencia de detalles del príncipe William, las revelaciones del escritor Tom Quinn, en su libro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in The Royal Family acerca de las peleas del matrimonio que ante el público se ve enamorado, y los rumores del divorcio de la marquesa, son algunos de los ingredientes de esta historia que tiene a los seguidores y detractores de la corona en espera que algo suceda. Muchos creen que será antes de la coronación del rey Carlos III.

Existen varios rumores acerca de ‘la filtración’ de supuesto romance entre William y Rose, el primero apunta a que Camilla se encargó de divulgarlo, pues nunca acabó de aceptar a Kate Middleton en la familia real y el segundo, que la misma princesa de Gales sería, según algunos miembros de la realeza, quien dio pistas sobre el amorío de su esposo.

¿Cuál sería el plan de Camilla?

La esposa del rey Carlos III quiere que la ceremonia real de su cónyuge sea perfecta, y al parecer, el nuevo escándalo podría empañar el momento que el hijo mayor de la reina Isabel II ha soñado toda su vida. Camilla, quien se dice, está convencida que la popular Kate Middleton es quien le da detalles a la prensa sobre las andanzas de su esposo, planearía invitar a Rose Hanbury a la coronación del nuevo soberano, para dar fin a los rumores, mostrar su preferencia y además, propiciar la ruptura definitiva entre el príncipe William y Kate Middleton.

