¿Cuánto gana Aura Cristina Geithner en OnlyFans y para qué le alcanza?

La actriz Aura Cristina Geithner se dio a conocer en el mundo de la televisión por los múltiples personajes que realizó en las diferentes producciones, entre ellas, La rosa de los vientos, Te voy a enseñar a querer, La Potra Zaina, que la llevó al reconocimiento internacional, Secreto de amor, Gata salvaje, Luna, la heredera, La tormenta, Mujeres asesinas y Quererte así, entre otras.

Además de la actuación, también triunfó como modelo y cantante. Su carrera en la televisión ha sido admirada por miles de fanáticos durante casi tres décadas, aunque hace dos años, aproximadamente, decidió alejarse del medio para enfocarse netamente en generar contenido para sus redes sociales.

A los 55 años, la actriz decidió darle rienda suelta a su sensualidad al crear un perfil de OnlyFans, una plataforma donde se comparte contenido exclusivo para adultos. La artista suele publicar fotos y videos bailando en sexis atuendos.

¿Qué contenido no haría Aura Cristina Geithner en OnlyFans?

Aunque la actriz está triunfando en dicha plataforma, en una reciente entrevista con Tropicana, confesó que hay cosas que, aunque a sus admiradores les gustaría ver, ella no pasará esos límites. “Yo la tengo clarísima, sí, soy sensual, erótica, inclusive hasta atrevida, pero yo no hago pornografía, no soy modelo webcam, tampoco complazco a los usuarios a ese nivel”, dijo. Enseguida, agregó: “yo creo que la gente que está ahí, que ya vamos a cumplir casi dos años en la plataforma, maravilloso, saben perfectamente quién soy, hasta dónde es mi alcance, cómo podemos jugar”.

Esto es lo que gana Aura Cristina Geithner en OnlyFans

Ha sido tal el éxito que ha tenido con su trabajo en la plataforma, que la artista ha podido incorporar sus otras dos pasiones, la música y la actuación. En esa misma entrevista, le preguntaron por el monto que recibe mensualmente, y aunque no especificó cuánto gana, pues no le parece prudente, sí dejó en claro que le va muy bien, incluso, confirmó para qué le alcanza ese sueldo. “Ha sido una plataforma maravillosa, nada más te voy a decir esto, para que sepas, gracias a esa plataforma, yo a nivel personal he podido financiar mi carrera musical, de ese nivel. O sea, te lo dejo a tu imaginación”, resaltó.

Sus seguidores constantemente le dejan comentarios elogiando su escultural figura. “Cada día más hermosa”, “muy mamasota sexi y diva en la belleza de la mujer latina”, “estás muy hermosa”, “muy linda tu figura”, “una mujer tan hermosa y exitosa”, “eres muy hermosa”.