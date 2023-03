¿Cuánto lleva Catalina Gómez de ‘Día a Día’ con su esposo Juan Esteban Sampedro?

Catalina Gómez hace parte del equipo de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, junto con Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas.

La paisa ha estado vinculada al canal desde el 2007. Estuvo en la sección de entretenimiento de Noticias Caracol y, desde entonces, también ha sido la presentadora del magazine más visto por los colombianos en las mañanas. Con su sección Los apuntes de Cata, ha logrado ganarse el cariño de miles de televidentes.

Durante más de 20 años se ha destacado en el mundo de los medios de comunicación. También trabajó en Caracol Radio, Noticiero CM& y el Programa en la noche, de Teleantioquia.

Esposo de Catalina Gómez

Además de aparecer en la pantalla chica, ‘Cata’, como le dicen sus amigos más cercanos, también es muy activa en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,5 millones de seguidores con quienes interactúa diariamente.

La antioqueña ha hablado en algunas oportunidades sobre su vida familiar, que incluye a su esposo Juan Esteban Sampedro y sus dos hijos Emilia y Cristóbal. Aunque casi siempre prefiere llevar su vida privada lejos de la opinión pública, de vez en cuando revela algunos detalles que han sido de interés de sus seguidores.

Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro: 15 años de amor

Recientemente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un seguidor le preguntó cuánto tiempo lleva junto a su pareja. Para contestar, la presentadora publicó una foto donde aparece con él, y junto a la imagen escribió: “este año cumplimos 15″.

Según ha contado la paisa, el comienzo de su relación no fue fácil pues vivían en ciudades diferentes. Con el paso del tiempo, el Gerente de Entretenimiento de Caracol Televisión le pidió matrimonio y ahora, conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

¿Cómo se conocieron Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro?

Hace un tiempo, la presentadora de Día a Día reveló cómo se conoció con su esposo. “La primera vez que salimos a comer yo solo tomé un jugo de mandarina, o sea, la más aburrida del mundo. Pero rápidamente me conquistó, me enamoró. Juan tiene un sentido del humor impresionante. Rapidito terminamos viviendo juntos. En esos ires y venires, mi papá cantaletoso nos regañó. Le dijo a Juan ‘yo a vos te quiero mucho pero sí te voy a pedir un favor, formalicen eso, eso ahí viviendo juntos eso a mí no me gusta’, entonces a Juan le figuró pedirme matrimonio”, dijo en diálogo con Juan Diego Alvira.