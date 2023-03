Carolina Cruz habló sobre explantación de prótesis en ‘Día a Día’ y la criticaron

Todas las mañanas, a través de Caracol Televisión, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, entretienen a miles de colombianos con sus ocurrencias, los invitados que llevan al programa y las diferencias temáticas que abordan.

Te puede interesar: El Puma de ‘La Descarga’, reveló que pasó con Laura Azul: “malinterpretaron cosas”

La presentadora de ‘Día a Día’ dio su opinión sobre las famosas que se están quitándose las prótesis, pero sorprendió con sus palabras. Foto: Instagram @apuntesdecata

¿Qué pasó con Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

En una de las más recientes emisiones de Día a Día, la presentadora Alejandra Giraldo de Noticias Caracol, y la generadora de contenido Tuti Vargas estuvieron como invitadas, y hablaron, desde su experiencia, sobre la explantación de las prótesis mamarias.

Más noticias de presentadores de Caracol Televisión Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” Los televidentes se sorprendieron al volver a ver en la emisión de la mañana, a una de las caras más conocidas que ha pasado por ‘Noticias Caracol’. Leer aquí: Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’ Iván Lalinde hizo una confesión en su cuenta de Instagram y despejó dudas sobre su relación con Carolina Cruz, su compañera de set de ‘Día a Día’. Leer aquí: ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’

Carolina Cruz quiso dar su opinión sobre el tema, pero terminó siendo criticada en redes sociales pues, afirmó, que muchas mujeres famosas han puesto de moda quitarse las prótesis y que, supuestamente, por esa razón muchas querían hacer lo mismo. “Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, yo estoy a favor que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, comenzó diciendo.

Enseguida, afirmó que, para ella, el tema de la explantación de las prótesis no se está manejando de la manera correcta, refiriéndose, especialmente, a las personas que son generadoras de contenido. “Muchas comenzaron a decir: ‘no, en tonces por eso es mi depresión, eso lo que yo tengo’. Entonces pues se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, ‘sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma’, y ahí es donde digo manejar el tema con responsabilidad, sobre todo lo digo a las personas que son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego de escucharla, algunos internautas la criticaron. “¿Y Carolina por qué opina con tanta rabia? Se podía haber dicho lo mismo con más tacto”, “se vio furiosa todo el tiempo”, “muy fuera de lugar esos comentarios”, “hay que pensar antes de hablar”, “no se puede opinar de esa manera del cuerpo ajeno”, “no se puede decir que la cicatriz es horrible y que queda plana como un hombre”.

Alejandra Giraldo respondió a la opinión de Carolina Cruz

Luego de escuchar a Carolina Cruz, la presentadora Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, expresó su opinión, pues ella, hace unas semanas, se sometió a ese procedimiento quirúrgico. “Yo creo que no es solamente que se cree una ola de moda, creo que no se puede catalogar así pues porque nadie se va someter a un quirófano, soportar una anestesia es la sensación más incómoda de la vida. Creo que caer y calificar en que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial. No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, cicatriz, no creo. Creo que hay muchas personas que, a raíz de testimonios, se han identificado”.