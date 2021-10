“Da nostalgia”: Yeison Jiménez sobre su carrera profesional

A partir de la próxima semana, los colombianos podrán disfrutar de una nueva temporada de Yo me llamo, el reality que revive a grandes artistas por medio de imitadores que demostrarán que son el doble perfecto.

Como novedad, en la mesa de jurados ya no estará el cantante Jessi Uribe. En su reemplazo, llegará Yeison Jiménez a trabajar de la mano con Amparo Grisales y César Escola. Los tres serán los encargados de escoger al mejor imitador. Para el artista de música popular hacer parte de este programa es todo un orgullo. En diálogo con Vea, reveló lo que significa para él este momento de su carrera, pues recordemos que antes de alcanzar la fama, el cantante tuvo que enfrentar una vida difícil, donde incluso, hubo escasez económica.

¿Qué significa para ti hacer parte del equipo de jurados de Yo me llamo junto a Amparo Grisales y César Escola?

“Muy feliz de hacer parte de esta familia bonita y muy feliz de que ustedes también tengan en sus casas la alegría que este programa transmite, que se puede ver en familia y, por supuesto que se lo puedan disfrutar”.

Estás en uno de los mejores momentos de tu carrera, ¿cómo te sientes?

“El tiempo de Dios es perfecto, mi carrera nunca ha sido de picos, pero este ha sido el punto más alto en el que he llegado a estar en cuanto a shows, en cuanto a compromisos, en cuanto a trabajo, en cuanto a imagen; he estado en los tres programas más importantes del entretenimiento del país en estos momentos y eso obviamente me da un orgullo, una satisfacción hermosa porque he trabajado mucho para lograr este tipo de espacios”.

¿Por qué es tan especial para ti estar en Yo me llamo?

“Este programa es especial. Se siente muy diferente a La Voz Senior porque ahí nos enfrentábamos a unos personajes que quizá eran sus últimos cartuchos musicales y eso da nostalgia. Yo decía qué se sentirá estar ahí, debe ser muy duro. Este programa te permite bailar, te permite gozar. Definitivamente este ha sido de los mejores años de mi vida indiscutiblemente, yo estoy muy agradecido con todos ustedes porque vale la pena soñar y aquí estamos, soñando cada día mejor”.