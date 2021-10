“Antes de actuar estudié música”: Amparo Grisales sobre ‘Yo me llamo’

En los próximos días, llega la octava temporada de Yo me llamo en la que los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, buscarán al doble perfecto de sus artistas favoritos. Por primera vez en los 10 años que lleva el programa, habrá un acumulado de 1.200 millones de pesos en premios. En diálogo con la Revista Vea, la actriz Amparo Grisales contó detalles de su participación en el reality musical.

En entrevista con Vea, Amparo Grisales habló de su participación en la nueva temporada de Yo me llamo

¿Qué significa para ti seguir haciendo parte de Yo me llamo después de 10 años?

Poder estar sentada nuevamente en Yo me llamo y ver a los participantes con tantas emociones juntas es una delicia, yo lo único que tengo es gratitud en mi corazón”.

Te veremos muy sensible y llorando por los participantes, eso conmueve mucho a los televidentes.

“Hay talento tan maravilloso que te tienes que conmover. Los participantes de Yo me llamo tocan el corazón, y cuando me tocan el corazón hay muchos motivos para estar sensible. Conmueve ver que ellos pueden llegar a realizar sus sueños, conocer tantas historias de vida como las que llegan a Yo me llamo, verlos interpretar a veces con esa entrega tan maravillosa. Cuando uno está ahí, sentado, es un carrusel de emociones. Lloras, ríes, me río con Yeison, con los participantes, con el maestro Escola”.

Muchos televidentes dicen que tú eres la jurado más ‘cuchilla’. ¿Qué opinas al respecto?

“No es ser cuchilla, soy la más exigente, porque hay buen humor y hay maneras de dar devoluciones con sentido del humor. Yo creo que soy muy estricta y yo estudio mucho, creo que esa esencia no la he perdido. Al igual, también soy muy objetiva, creo que hay de todo, paso por todos los momentos: momentos cuchilla, de humor, de llanto, conmovedores, muchas erizadas. Son tan buenos los participantes, que tenemos que la erizada va a estar a flor de piel”.

¿Qué le dirías a todas aquellas personas que critican tu participación en Yo me llamo?

“La gente juzga sin conocerlo a uno, la gente conoce una imagen de uno y conoce los personajes, pero uno no está donde está gratis. Estudio mucho y creo que los lugares a donde voy me los gano preparándome a todo nivel, mental, físico, porque se necesita tener fortaleza, y espiritual. Esa parte es muy importante y nadie la conoce, pero esa es la parte que lo guía a uno, la que lo pone en las partes certeras en el momento adecuado”.

“Yo estudio mucho, antes que actuar, estudié música. La gente dice que yo por qué llegué allá. Lo que pasa es que estudio mucho los personajes, los escucho muchísimo para poder decirles en qué están fallando y en qué están bien. Tengo muy buen oído y sí, soy muy estudiosa en todo lo que hago. Siempre he sido muy comprometida y creo que alguien que tiene un lugar en Yo me llamo de ocho temporadas no es gratis”.