Daddy Yankee confesó a qué se dedicará después de su retiro de la música

El 20 de marzo de este año, Daddy Yankee anunció a todos sus fanáticos alrededor del mundo, que se retiraba de la música. Para homenajear sus 32 años de carrera de la manera correcta, El Big Boss prometió una gira de cinco meses, a la que llamó La Última Vuelta, que comprende 85 conciertos en varios países de Latinoamérica, además de varios lugares de Estados Unidos.

El puertorriqueño de 46 años, se despide de sus seguidores con 85 conciertos en varias partes del mundo. El artista denominó su tour como “mejor producción y mejor gira de conciertos”. Tras más de tres décadas sin parar, el Rey del reguetón se dará un espacio para compartir el resto de su vida con su familia.

¿Por qué se retira Daddy Yankee de la música y qué piensa su esposa?

Como lo dijo hace cinco meses, en el video donde anunciaba su retiro, Daddy Yankee ha sido el único reguetonero en no haberse alejado de la música ni un año de su carrera. Desde que tenía catorce años, el Rey del reguetón inició un largo camino que hace honor a los títulos que sus seguidores le han dado.

Ahora, con 46 años, el intérprete de Gasolina, Mayor que yo y Limbo, recordó, en El Gordo y La Flaca, su deseo de retirarse joven y con la mejor energía. “Lo visioné siempre, tuve la visión siempre, sabía que lo quería hacer joven, quería despedirme con energía siempre bien y darme la oportunidad de también vivir y experimentar la vida en plenitud”, confesó hace algunos días mientras se veían imágenes tras de escena de uno de los cinco conciertos en Los Ángeles.

Por su parte, Mireddys González , esposa de Daddy Yankee desde hace 27 años y con quien tiene tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaeelys Ayala González, apoyó con todo el agradecimiento la decisión del cantante. “Ella está contenta, porque a pesar de todo somos muy agradecidos estamos desde adolescente juntos, pero se ha hecho difícil la vida de una artista, salir a citas, a comer o a cine” dijo El Big Boss para el programa de la cadena Univisión.

Daddy Yankee confesó a qué se dedicará después de su retiro de la música

Aunque sus fanáticos ya sabían las razones por las que Daddy Yankee decidió retirarse de la música, el cantante no había revelado lo qué haría después de hacer los 85 conciertos de su última gira, únicamente sabían que disfrutaría tiempo para sí mismo y su familia.

En la misma entrevista para el programa DY, de Univisión, confesó que su retiro no sería por completo de la música. “La música siempre va a estar ahí, es un matrimonio que está ahí y lo voy a hacer como un pasatiempo, como cuando empecé de chamaquito, no tengo planes todavía, lo mas bonito es que no sé qué voy a hacer o qué voy a descubrir” finalizó con risa nerviosa, sin descartar que podrá seguir apoyando nuevos talentos en su género musical.